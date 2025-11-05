Sular altında bir gece: Kalmaegi Tayfunu en az 90 can aldı
05.11.2025 11:59
AFP
Kalmaegi Tayfunu, Filipinler’de 90 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı sel felaketine neden oldu. 400 binden fazla kişi tahliye edilirken, yardım uçuşu yapan bir askeri helikopterin düşmesiyle altı kişi daha hayatını kaybetti. Isınan okyanusların tayfunları giderek daha da güçlendirdiği uyarısında bulunuyor.
CAN KAYBI 90'I GEÇTİ
Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu’nun yol açtığı felakette ölü sayısı 90’ı geçti. Ülkenin orta kesiminde yer alan Cebu eyaleti, son yılların en yıkıcı sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.
Salı günü aniden yükselen sel suları, eyaletin kent ve kasabalarında otomobilleri, nehir kıyısındaki barakaları ve hatta dev konteynerleri sürükledi. Cebu eyalet sözcüsü Rhon Ramos, yaptığı açıklamada sadece Liloan kasabasında 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Böylece eyaletteki can kaybı 76’ya yükseldi.
KENTLER SULAR ALTINDA KALDI
Ulusal Sivil Savunma Dairesi Başkan Yardımcısı Rafaelito Alejandro ise diğer bölgelerde 17 kişinin öldüğünü ve 26 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Alejandro, “Bu kez en çok büyük şehirler etkilendi, son derece kentleşmiş alanlar tamamen sular altında kaldı.” dedi.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Yerel halk, bir gün önce sokakları tamamen nehre dönüşen mahallelerde temizlik çalışmalarına başladı. 53 yaşındaki Reynaldo Vergara, “Dün buradaki sel çok şiddetliydi. Dükkanımdaki her şey sürüklendi gitti. Daha önce böyle bir şey hiç yaşanmadı.” sözleriyle yaşanan felaketi anlattı.
Meteoroloji uzmanı Charmagne Varilla’ya göre, tayfunun karaya ulaşmasından önceki 24 saatte Cebu çevresine 183 milimetre yağış düştü; bu miktar bölgenin aylık ortalamasının çok üzerinde.
Eyalet Valisi Pamela Baricuatro, “Asıl tehlikenin rüzgar olacağını düşünmüştük ama su insanlarımızı büyük risk altına soktu. Selin etkisi yıkıcı.” dedi.
Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin tayfunları daha güçlü hale getirdiğini, sıcak okyanusların fırtınaların hızla güçlenmesine yol açtığını vurguluyor.
Yetkililer, Kalmaegi’nin rotası üzerindeki yaklaşık 400 bin kişinin önceden tahliye edildiğini açıkladı.
YARDIMA GİDEN HELİKOPTER DÜŞTÜ: 6 ÖLÜ
Ordu, yardım operasyonları için görevlendirilen dört helikopterden birinin Mindanao Adası’nda düştüğünü doğruladı.
Doğu Mindanao Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Super Huey tipi helikopterin “yardım faaliyetlerine destek amacıyla” Butuan kentine giderken düştüğü belirtildi.
Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Maria Christina Basco, iki pilot ve dört mürettebatın bulunduğu helikopterdeki altı kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.
YENİ FIRTINALAR KAPIDA
Çarşamba sabahı itibarıyla saatte 130 kilometre hızla batıya doğru ilerleyen Kalmaegi’nin Palawan adası çevresine yöneldiği bildirildi.
Filipinler’i her yıl ortalama 20 tayfun vuruyor. Uzman Varilla, bu yıl Kalmaegi ile birlikte sayının 20’ye ulaştığını, Aralık sonuna kadar “en az üç ila beş” fırtınanın daha beklendiğini belirtti.
Eylül ayında ülke iki büyük tayfun yaşamış, bunlardan “Süper Tayfun Ragasa” 14 kişinin ölümüne ve Tayvan’da büyük yıkıma yol açmıştı.