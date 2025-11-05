Sular altında bir gece: Kalmaegi Tayfunu en az 90 can aldı

Yerel halk, bir gün önce sokakları tamamen nehre dönüşen mahallelerde temizlik çalışmalarına başladı. 53 yaşındaki Reynaldo Vergara, “Dün buradaki sel çok şiddetliydi. Dükkanımdaki her şey sürüklendi gitti. Daha önce böyle bir şey hiç yaşanmadı.” sözleriyle yaşanan felaketi anlattı.

Meteoroloji uzmanı Charmagne Varilla’ya göre, tayfunun karaya ulaşmasından önceki 24 saatte Cebu çevresine 183 milimetre yağış düştü; bu miktar bölgenin aylık ortalamasının çok üzerinde.

Eyalet Valisi Pamela Baricuatro, “Asıl tehlikenin rüzgar olacağını düşünmüştük ama su insanlarımızı büyük risk altına soktu. Selin etkisi yıkıcı.” dedi.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin tayfunları daha güçlü hale getirdiğini, sıcak okyanusların fırtınaların hızla güçlenmesine yol açtığını vurguluyor.

Yetkililer, Kalmaegi’nin rotası üzerindeki yaklaşık 400 bin kişinin önceden tahliye edildiğini açıkladı.