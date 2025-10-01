Sumud filosu canlı takip ekranı: Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak?

Akdeniz’de Filistin'e insani yardım taşıyan Global Sumud Filosu, Gazze’ye ulaşma hedefiyle hareket etmeye devam ediyor. Filonun rotası, hızı ve Gazze’ye ulaşma süresi, küresel izleme sistemleriyle kamuoyuyla paylaşılıyor. Filonun güncel durumu ve beklenen varış zamanı ise Gazze'ye yardımların gitmesini umutla bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak? İşte Sumud filosu canlı takip ekranı.

Sumud filosu canlı takip ekranı: Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak? - 1

Günlerdir Gazze'ye yardım götürebilmek için Akdeniz'de hareketine devam eden Sumud filosu, İsrail’in deniz ablukasını kırarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor. Ancak filonun rotası, karşılaştığı engeller ve deniz güvenliği riski nedeniyle varış zamanı kesin değil.

DÜNYA HABERLERİ

Sumud filosu canlı takip ekranı: Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak? - 2

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP EKRANI

Küresel Sumud Filosu’nun gemileri, Akdeniz üzerinden Gazze istikametine doğru ilerlemeye devam ediyor. Live tracking platformları aracılığıyla ise Sumud filosu canlı olarak takip edilebiliyor.

Farklı kaynaklardan da filonun haritadaki konumu ve durumu izlenebiliyor.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Sumud filosu canlı takip ekranı: Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak? - 3

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.

Sumud filosu canlı takip ekranı: Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak? - 4

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE NE ZAMAN VARACAK?

Filonun varış zamanı kesin değil, çünkü deniz koşulları, İsrail'in engelleri, kontrol noktaları veya güvenlik durumu geçişi etkileyebilir. Filoya giden yolda çeşitli riskler var. Bazı tekneler drone saldırılarının hedefi oldu, iletişim cihazları da bazı gemilerde zarar görmüş durumda. Filonun Gazze’ye yaklaşmasıyla İsrail donanmasının müdahale olasılığı da yüksek.

İLGİLİ HABER İÇİN TIKLAYIN

Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivist Yaşar Yavuz, "Sanırım şu an itibariyle (Gazze'ye) 100-110 mil mesafedeyiz. (Gazze) Son göreceğimiz kara parçası, inşallah en son onu görelim. Umudumuz bu gece varmak." açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABER İÇİN TIKLAYIN

Sumud filosu canlı takip ekranı: Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak? - 5

SUMUD FİLOSU NEDİR?

Sumud kelimesi Arapçada “direnme, metanet” anlamına gelir. Filonun adı da bu kavramdan geliyor. Global Sumud Flotilla, sivil toplum örgütlerinin ve aktivistlerin birleşerek Gazze’ye insani yardım ulaştırmak, abluka eleştirisi yapmak ve uluslararası dikkat çekmek amacıyla oluşturduğu deniz hareketidir.

44’ten fazla ülkeden aktivistler, milletvekilleri, gazeteciler, doktorlar ve sivil toplum temsilcileri filo içinde yer alıyor. Greta Thunberg gibi tanınmış isimler de katılımcılar arasında.

Sumud filosu canlı takip ekranı: Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak? - 6

NE TAŞIYOR?

Sumud filosunda yardım malzemeleri, gıda, su, ilaç, temel insani yardım ekipmanları önplanda. Organizasyon tarafından yapılan açıklamalarda gemilerin barışçıl ve sivil amaçlarla hareket ettiği, silah veya askeri malzeme taşınmadığı vurgulanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER