Sumud filosu canlı takip ekranı: Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak?

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE NE ZAMAN VARACAK?

Filonun varış zamanı kesin değil, çünkü deniz koşulları, İsrail'in engelleri, kontrol noktaları veya güvenlik durumu geçişi etkileyebilir. Filoya giden yolda çeşitli riskler var. Bazı tekneler drone saldırılarının hedefi oldu, iletişim cihazları da bazı gemilerde zarar görmüş durumda. Filonun Gazze’ye yaklaşmasıyla İsrail donanmasının müdahale olasılığı da yüksek.



Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivist Yaşar Yavuz, "Sanırım şu an itibariyle (Gazze'ye) 100-110 mil mesafedeyiz. (Gazze) Son göreceğimiz kara parçası, inşallah en son onu görelim. Umudumuz bu gece varmak." açıklamasında bulundu.



