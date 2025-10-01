Sumud filosu canlı takip ekranı: Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak?
Akdeniz’de Filistin'e insani yardım taşıyan Global Sumud Filosu, Gazze’ye ulaşma hedefiyle hareket etmeye devam ediyor. Filonun rotası, hızı ve Gazze’ye ulaşma süresi, küresel izleme sistemleriyle kamuoyuyla paylaşılıyor. Filonun güncel durumu ve beklenen varış zamanı ise Gazze'ye yardımların gitmesini umutla bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Sumud filosu nerede, Gazze'ye ne zaman varacak? İşte Sumud filosu canlı takip ekranı.
Günlerdir Gazze'ye yardım götürebilmek için Akdeniz'de hareketine devam eden Sumud filosu, İsrail’in deniz ablukasını kırarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor. Ancak filonun rotası, karşılaştığı engeller ve deniz güvenliği riski nedeniyle varış zamanı kesin değil.