Sumud Filosu nedir, neyi amaçlıyor? Sumud Filosu'nun varış tarihi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delmeyi ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen uluslararası Sumud Filosu yola çıktı. Sicilya'dan hareket eden 50'den fazla gemilik filonun, yolculuğu esnasında insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığı ancak misyonuna devam edeceği bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla kurulan uluslararası Sumud Filosu, İtalya'nın Sicilya adasındaki limandan ayrılarak Gazze'ye doğru yola çıktı.
İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Maria Elena Dalia, cuma günü yaptığı açıklamada misyonun başladığını duyurdu.
Lübnan merkezli el-Meyadin televizyonunun aktardığına göre, gemilerin büyük bölümü İtalyan limanından ayrıldı. Dalia, Tunus'tan gelen 24 tekneyle birlikte 18 İtalyan gönüllünün Sicilya açıklarında filoya katıldığını belirtti.
Dalia, "Bu kez durmadan ilerliyoruz. Şimdi Yunanistan'a gidiyoruz, orada altı gemi daha bize katılacak. Hep birlikte seyredeceğiz, rotamızı küresel çevrimiçi takip sisteminden izleyebilirsiniz," diye konuştu.
Dalia, "Gözümüz Gazze'de. Yolculuğumuzu engelle karşılaşmadan tamamlamayı umuyoruz," diye ekledi.