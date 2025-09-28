Sumud Filosu şimdi nerede? Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye varış tarihi: Kaç gemi var, ne zaman varacak?
Sumud Filosu canlı konumu, üm dünya tarafından dikkatle takip ediiyor. Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasındaki Gazze'ye insani yardım için yollarda. Filodaki gemiler gereksinimlerini karşıladıktan sonra son etaba geçecek ve son durağı Gazze olacak. Onlarca gemiden oluşan filoda sivil toplum kuruluşları, aktivistler, doktorlar, gazeteciler ve gönüllüler yer alıyor. 31 Ağustos günü başlayan yolculuğa çeşitli ülkelerden katılan gemiler de dahil oldu. İşte, Sumud Filosu'nun şu anki konumu...
Gazze'de İsrail'in saldırıları ile ablukası sürüyor. Bölgedeki halk aynı zamanda açlık ve hastalıklarla mücadele ediyor. Gazze'deki bu ablukayı kırmak, bölgede yaşayanlara erzak, tıbbi destek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'dan fazla ülkeden gemiler yola çıktı. Filoyu engelleme çabalarına rağmen hedefe ulaşmak için gemiler Akdeniz'de seyrine devam ediyor. Peki, Sumud Filosunda kaç gemi var, filo ne zaman Gazze'ye ulaşır?