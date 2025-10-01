Sumud Filosu yüksek riskli bölgede: "İsrail müdahale hazırlığında"
Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu, İsrail’in müdahale tehdidiyle karşı karşıya. Filo, daha önceki misyonların saldırıya uğradığı yüksek riskli bölgeye giriş yaptı. Peki İsrail yıllardır yardım misyonlarını durdurarak uluslararası deniz hukukunu nasıl ihlal ediyor?
YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEYE GİRİŞ YAPILDI
Gazze’ye yardım ulaştırmayı hedefleyen ve 50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu “yüksek riskli bölgeye” girdi.
İsrail’in filoya müdahale planı uluslararası hukuku yeniden tartışmaya açtı.
Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.