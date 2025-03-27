"Süper Ay" ve "Şeytan Boynuzu" Güneş tutulması aynı anda görülecek: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

ŞEYTAN BOYNUZU GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Şeytan Boynuzu güneş tutulması, Ay'ın dünya ile güneş arasına tam olarak girmemesi sonucu, güneşin çevresinde ince bir ışık halkası bırakarak oluşuyor. Bu doğal fenomen, görüntü olarak adeta bir "boynuz" şekli oluşturuyor. Aynı gün, Ay'ın Dünya'ya en yakın noktada olacağı Süper Ay ise bu tutulmanın görsel etkisini daha da güçlendirecek.





