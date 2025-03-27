"Süper Ay" ve "Şeytan Boynuzu" Güneş tutulması aynı anda görülecek: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?
2025 yılı, gökyüzüne ilgi duyanlar için unutulmaz bir deneyim sunacak. Süper Ay ve Şeytan Boynuzu olarak bilinen Güneş tutulması aynı anda gözlemlenebilecek. Bu nadir gök olayı, bilim insanları ve astronomi meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?
Kraliyet Rasathesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 29 Mart gecesi gökyüzünde nadir rastlanan iki astronomik olayın aynı anda gerçekleşeceği bildirildi. Ay, Dünya'ya en yakın konumuna ulaşarak süper Ay olarak adlandırılan parlak ve büyük görünümünü alacak. Aynı zamanda, Kuzey Yarımküre'de Ay'ın Güneş'in önünden kısmen geçmesiyle "şeytan boynuzu" olarak bilinen kısmi güneş tutulması meydana gelecek.