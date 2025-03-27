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"Süper Ay" ve "Şeytan Boynuzu" Güneş tutulması aynı anda görülecek: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

2025 yılı, gökyüzüne ilgi duyanlar için unutulmaz bir deneyim sunacak. Süper Ay ve Şeytan Boynuzu olarak bilinen Güneş tutulması aynı anda gözlemlenebilecek. Bu nadir gök olayı, bilim insanları ve astronomi meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

"Süper Ay" ve "Şeytan Boynuzu" Güneş tutulması aynı anda görülecek: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? - 1

Kraliyet Rasathesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 29 Mart gecesi gökyüzünde nadir rastlanan iki astronomik olayın aynı anda gerçekleşeceği bildirildi. Ay, Dünya'ya en yakın konumuna ulaşarak süper Ay olarak adlandırılan parlak ve büyük görünümünü alacak. Aynı zamanda, Kuzey Yarımküre'de Ay'ın Güneş'in önünden kısmen geçmesiyle "şeytan boynuzu" olarak bilinen kısmi güneş tutulması meydana gelecek.

DÜNYA HABERLERİ

"Süper Ay" ve "Şeytan Boynuzu" Güneş tutulması aynı anda görülecek: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? - 2

Gök bilimciler, nadir rastlanan bu gökyüzü olayının özellikle fotoğrafçılar ve astronomi meraklıları için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

"Süper Ay" ve "Şeytan Boynuzu" Güneş tutulması aynı anda görülecek: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? - 3

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması, Türkiye saatiyle 13:57'de başlayacak ve yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecek. Tutulma, Avrupa, Kuzey Asya, Kuzeybatı Afrika, Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümü, Güney Amerika'nın kuzeyi ile kuzey ve güney kutup bölgelerinden gözlemlenebilecek.

"Süper Ay" ve "Şeytan Boynuzu" Güneş tutulması aynı anda görülecek: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? - 4

ŞEYTAN BOYNUZU GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Şeytan Boynuzu güneş tutulması, Ay'ın dünya ile güneş arasına tam olarak girmemesi sonucu, güneşin çevresinde ince bir ışık halkası bırakarak oluşuyor. Bu doğal fenomen, görüntü olarak adeta bir "boynuz" şekli oluşturuyor. Aynı gün, Ay'ın Dünya'ya en yakın noktada olacağı Süper Ay ise bu tutulmanın görsel etkisini daha da güçlendirecek.


"Süper Ay" ve "Şeytan Boynuzu" Güneş tutulması aynı anda görülecek: Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? - 5

Bu eşsiz gökyüzü olayını izlemek için dünyanın farklı bölgelerinde tutulma gözlemi yapılacak. Gökbilimciler, bu nadir karşılaşmanın hem astronomik hem de görsel olarak etkileyici olduğunu belirtiyor.

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