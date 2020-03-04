"Süper Salı"nın kazananı Biden, kaybedeni 700 milyon dolar harcayan Bloomberg

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı yarışacak Demokrat Parti adayını belirlemek ön seçimler devam ediyor. 14 eyalette aynı anda ön seçim yapıldığı için "Süper Salı" olarak adlandırılan günün galibi Obama yönetiminin başkan yardımcısı Joe Biden oldu. Biden'ı sosyalist görüşleriyle öne çıkan Vermont Senatörü Bernie Sanders takip etti. Seçim kampanyasında şu ana kadar 700 milyon dolar harcayan milyarder Michael Bloomberg ise hayal kırıklığı yarattı. Demokrat Parti'nin sol seçmeninden oy almaya çalışan kadın aday Elizabeth Warren de "Süper Salı" de bekleneni veremedi.

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ntv.com.tr 04.03.2020 - 10:45

ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan 12 eyaletin 9'un da ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden kazandı, ön seçimlerin şu ana kadarki favori ismi Bernie Sanders ise sadece 3 eyaleti önde tamamladı. Sanders en fazla delegeye sahip Kaliforniya eyaletinde önde gidiyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts ve Teksas eyaletlerinde ipi Joe Biden göğüsledi.

Sol eğilimleriyle öne çıkan ve özellikle Amerikalı genç jenerasyondan destek gören Sanders ise şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerini kazandı.

Kendisini demokratik sosyalist olarak nitelendiren Bernie Sanders en fazla delegeye sahip olan Kaliforniya eyaletinde önde gidiyor. Kaliforniya'da şu anda Bernie Sanders yüzde 30 oy oranıyla önde giderken, Joe Biden'ın oy oranı yüzde 21.

Ön seçimleri ABD'nin Los Angeles kentinde takip eden Joe Biden, "Bizim için güzel bir akşam, daha güzel olacağından da eminim" açıklaması yaptı.

Memleketi Vermont'da seçimi takip eden Bernie Sanders de, "Bu akşam Demokrat Başkan adaylığını kazanacağız ve tarihimizin en tehlikeli Başkanı'nı yeneceğiz" dedi.

Sol eğilimli kadın aday Elizabeth Warren memleketi Massachusetts eyaletinde bile ön seçimleri kazanamadı. Warren'ın Sanders lehine yarıştan çekilebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak isteyen milyarder Michael Bloomberg ön seçimlerde şu ana kadar 700 milyon dolar kazandı.

Ön seçimlerde en fazla para harcayan isim olmasına rağmen Michael Bloomberg sadece bir eyalette seçimi kazandı.

Amerikan Samoası'nda başarı gösteren milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu.

Halen devam eden oy sayım sürecinde en fazla delege sayısına sahip Kaliforniya'da eyaletinde gelecek sonuçlar merakla bekleniyor. Benzer şekilde Sanders ile Biden'ın birbirine çok yakın olduğu Maine eyaletinde de henüz kazanan ilan edilemedi.

Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise Süper Salı'da ciddi bir varlık gösteremedi.

Toplamda en fazla delege sayısına ulaşan adayın Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağı yarışta eyaletleri kazanmak kadar delege sayısını artırmak da önemli görülüyor.

ABD'de "Süper Salı" olarak nitelendiren bugünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.

Trump'a karşı Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için 1991 delegenin oyunu almak gerekiyor. "Süper Salı"da 1357 delegeyi kimin kazanacağı belli olacak.