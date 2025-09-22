Süper tayfun "Ragasa" kıyıları vurdu! Çin 400 bin kişiyi tahliye ediyor

Filipinler'in kuzeyini vuran "süper tayfun" Ragasa, Çin, Vietnam, Tayvan ve Hong Kong'u da alarma geçirdi. Uçuşlar iptal oldu, işlere ve okullara ara verildi. Market rafları da boşaldı.

Filipinler'in kuzeyini vuran "süper tayfun" Ragasa'nın şiddetli yağmurları ve fırtınaları nedeniyle 10 binden fazla kişi okullara ve tahliye merkezlerine sığındı.

Süper tayfun, Güney Çin'e doğru gücünü artırarak ilerliyor. Nüfusu seyrek olan adalar, Tayvan'ın yaklaşık 740 kilometre güneyinde yer alıyor ve burada da daha küçük çaplı tahliyeler devam ediyor.

Çin'de yetkililer, güneydeki birkaç eyalette sel kontrol önlemlerini devreye soktu ve yarın geceden itibaren şiddetli yağmurlar yağacağı  konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, Shenzhen kentinde tayfun öncesinde 400 bin kişiyi tahliye etmeyi planladıklarını açıkladı.

YÜKSEK DALGALAR OLUŞTU

Filipinler ulusal meteoroloji servisi, yerel saatle 11.00 itibarıyla fırtınanın merkezinde saatte 215 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve Babuyan Adaları'na doğru, batıya ilerlerken saatte 265 kilometreye ulaşan rüzgarlar kaydedildiğini bildirdi.

Cagayan eyaletinin kuzeyindeki kıyı kasabası Aparri'de yaşayan Tirso Tugagao AFP'ye verdiği demeçte, “Güçlü rüzgar nedeniyle uyandım. Rüzgar pencerelere çarpıyordu ve sanki bir makine çalışıyormuş gibi ses çıkarıyordu” dedi. 45 yaşındaki öğretmen, “Evimden yüksek dalgaların kıyıya çarptığını görüyorum. Herkesin güvende olmasını diliyorum” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos, durumu yakından takip ettiğini ve tüm devlet kurumlarının “ihtiyaç duyulan her yerde ve her an yardım etmek için alarmda” olduğunu belirtti.

İŞ VE OKULLARA ARA VERİLDİ

Filipinler hükümeti, başkent Manila metrosunu ve Luzon adasının büyük bir kısmında iş ve dersleri askıya aldı. Ayrıca elektrik kesintileri, heyelanlar, seller ve tehlikeli denizler konusunda uyarılar yayınladı.

Havayolları, çoğunluğu Luzon'un ana merkezlerine hizmet veren 20'den fazla iç hat uçuşunu iptal ederken, limanlar feribot seferlerini askıya aldı.

HONG KONG'DA MARKETLER BOŞALDI

Hong Kong, yarın akşam itibarıyla havaalanlarını 36 saat boyunca kapatma kararı aldı.

Macau ve Zhuhai ise okulların kapatılması ve tahliye planlarının devreye sokulmasıyla fırtınanın etkisine karşı hazırlık yapıyor.

Vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını stoklamaya başladı.

Reuters muhabirlerinin bildirdiğine göre, süpermarketlerde uzun kuyruklar oluştu ve süt gibi ürünler çoktan tükendi, sebzeler ise taze ürün pazarlarında normal fiyatlarının üç katından fazla satılıyor.

VİETNAM VE TAYVAN'DA DURUM NE?

Vietnam da süper tayfuna karşı harekete geçen bir diğer ülke, Savunma Bakanlığı, kuvvetlerine fırtınayı izlemelerini ve bu hafta sonlarında olası bir karaya çıkma ihtimaline karşı hazırlık yapmalarını emretti.

Ragasa, Tayvan'ı ise doğrudan vurmayacak ancak adanın seyrek nüfuslu doğu kıyılarına şiddetli yağmur getirmesi bekleniyor. Tayvan da kara ve deniz uyarıları yayınladı, 146 iç hat uçuşunu iptal etti ve dağlık güney ve doğu bölgelerinden 900'den fazla kişiyi tahliye etti.

