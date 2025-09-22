Süper tayfun "Ragasa" kıyıları vurdu! Çin 400 bin kişiyi tahliye ediyor

Filipinler'in kuzeyini vuran "süper tayfun" Ragasa'nın şiddetli yağmurları ve fırtınaları nedeniyle 10 binden fazla kişi okullara ve tahliye merkezlerine sığındı.

Süper tayfun, Güney Çin'e doğru gücünü artırarak ilerliyor. Nüfusu seyrek olan adalar, Tayvan'ın yaklaşık 740 kilometre güneyinde yer alıyor ve burada da daha küçük çaplı tahliyeler devam ediyor.

Çin'de yetkililer, güneydeki birkaç eyalette sel kontrol önlemlerini devreye soktu ve yarın geceden itibaren şiddetli yağmurlar yağacağı konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, Shenzhen kentinde tayfun öncesinde 400 bin kişiyi tahliye etmeyi planladıklarını açıkladı.