Süper tayfun Tayvan'ı yıkıp geçti: Ölümlerin nedeni yetersiz uyarılar mı?
Asya-Pasifik'i vuran "Ragasa" tayfunu, Tayvan'da bir gölün taşması sonucu 17 can aldı. Normalde kitlesel kayıpları önleyen, güçlü bir afet mekanizmasına sahip olan Tayvan'da yaşanan ölümlerin arkasındaki gerçek araştırılıyor.
Asya-Pasifik'i kasıp kavuran Ragasa Tayfunu Hong Kong'a yaklaşıyor.
Flightradar24 izleme verilerine göre, şehirde bulunan dört ana havayolu şirketine ait uçakların yaklaşık yüzde 80'i Japonya, Çin, Kamboçya, Avrupa, Avustralya ve diğer yerlerdeki havaalanlarına taşınmış durumda.
Çin'de ise yerel yetkililer, dün gece itibarıyla Guangdong eyaletinde 1 milyon 890 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ragasa'nın bugün eyale ulaşması bekleniyor.