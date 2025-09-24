Süper tayfun Tayvan'ı yıkıp geçti: Ölümlerin nedeni yetersiz uyarılar mı?

TAYVAN'IN AFET SİSTEMİ NASIL?

Bir diğer etkilenen ülke Tayvan'da, tayfun nedeniyle meydana gelen selde can kaybı 17'ye yükseldi.

Kasaba sakinleri bugün de bir gölün taşmasıyla daha büyük bir felaketten kaçmak için güvenli yerlere sığınmaya çalıştı. Başbakan Cho Jung-tai, tahliye emirlerinde neyin yanlış gittiğine dair bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Sık sık tayfunların vurduğu yarı tropikal iklime sahip Tayvan, normalde insanları potansiyel tehlike bölgelerinden hızla uzaklaştırarak kitlesel kayıpları önleyen, iyi işleyen bir afet mekanizmasına sahip.

Ancak, turistlerin akın ettiği Hualien'in doğusundaki kasaba Guangfu'da yaşayan birçok kişi, Süper Tayfun Ragasa'nın getirdiği şiddetli yağmurlarla, bir gölün taşması sırasında

yeterli uyarı yapılmadığını söyledi.