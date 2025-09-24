Süper tayfun Tayvan'ı yıkıp geçti: Ölümlerin nedeni yetersiz uyarılar mı?

Asya-Pasifik'i vuran "Ragasa" tayfunu, Tayvan'da bir gölün taşması sonucu 17 can aldı. Normalde kitlesel kayıpları önleyen, güçlü bir afet mekanizmasına sahip olan Tayvan'da yaşanan ölümlerin arkasındaki gerçek araştırılıyor.

Asya-Pasifik'i kasıp kavuran Ragasa Tayfunu Hong Kong'a yaklaşıyor.

Flightradar24 izleme verilerine göre, şehirde bulunan dört ana havayolu şirketine ait uçakların yaklaşık yüzde 80'i Japonya, Çin, Kamboçya, Avrupa, Avustralya ve diğer yerlerdeki havaalanlarına taşınmış durumda.

Çin'de ise yerel yetkililer, dün gece itibarıyla Guangdong eyaletinde 1 milyon 890 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ragasa'nın bugün eyale ulaşması bekleniyor.

TAYVAN'IN AFET SİSTEMİ NASIL?

Bir diğer etkilenen ülke Tayvan'da, tayfun nedeniyle meydana gelen selde can kaybı 17'ye yükseldi.

Kasaba sakinleri bugün de bir gölün taşmasıyla daha büyük bir felaketten kaçmak için güvenli yerlere sığınmaya çalıştı. Başbakan Cho Jung-tai, tahliye emirlerinde neyin yanlış gittiğine dair bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Sık sık tayfunların vurduğu yarı tropikal iklime sahip Tayvan, normalde insanları potansiyel tehlike bölgelerinden hızla uzaklaştırarak kitlesel kayıpları önleyen, iyi işleyen bir afet mekanizmasına sahip.

Ancak, turistlerin akın ettiği Hualien'in doğusundaki kasaba Guangfu'da yaşayan birçok kişi, Süper Tayfun Ragasa'nın getirdiği şiddetli yağmurlarla, bir gölün taşması sırasında
yeterli uyarı yapılmadığını söyledi.

BARAJ GÖLÜ TAŞTI

Adanın seyrek nüfuslu doğusunda, önceki şiddetli yağmurların tetiklediği heyelanlarla oluşan baraj gölü patladı ve Guangfu'ya bir su duvarı gönderdi.

Cho, öncelikli hedefin kayıp kişileri bulmak olduğunu söyledi. Başlangıçta 152 olarak açıklanan sayı, birçok kişinin canlı olarak bulunmasının ardından 17'ye revize edildi. 

Guangfu'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümlerin yaşandığı bölgelerde tahliye emirlerinin neden uygulanmadığını araştırmalaları gerektiğini söyledi ve “Bu, suçluyu bulmakla ilgili değil, gerçeği ortaya çıkarmakla ilgili” dedi.

"DİKEY TAHLİYE İLE ÇÖZÜLMEZ"

Hualien meclis üyesi Lamen Panay da sel öncesinde hükümetin tahliye taleplerinin zorunlu olmadığını belirtti.

İnsanlara daha yüksek katlara çıkmaları yönündeki tavsiyelere atıfta bulunarak,
“Karşı karşıya olduğumuz durum, ‘dikey tahliye’ ile çözülebilecek bir şey değildi” dedi.

Hükümet verilerine göre, yaklaşık 5 bin 200 kişi, yani nüfusun yüzde 60'ı, kendi evlerinin daha yüksek katlarına sığındı, geri kalanların çoğu ise akrabalarının yanına gitti.

TEKRARLANMASI BEKLENMİYOR

İtfaiye yetkilileri, tüm ölü ve kayıpların Guangfu'da olduğunu söyledi. Guangfu'da sular, nehir üzerindeki büyük bir yol köprüsünü yıkmıştı.

Afet komuta merkezi başkan yardımcısı Huang Chao-chin, yağışların azalması ve gölün büyük bir kısmının suyunun boşaltılmasının ardından, dün yaşanan büyük selin tekrarlanmasını beklemediğini söyledi.

60 MİLYON TON SU SERBEST KALDI

Hükümet, baraj gölünün taşmasıyla tahmini 91 milyon ton suyun yaklaşık 60 milyon tonunun serbest kaldığını ve bunun yaklaşık 36 bin olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek miktarda olduğunu söyledi.

Tayvan'ın çeşitli bölgelerinden Hualien'e kurtarma ekipleri gönderildi. Ordu da yardım için 340 asker gönderdi.

Guangfu'da, sokaklardaki kalın çamurdan uzak durmak için zırhlı personel taşıyıcıdan hareket eden askerler, kapı kapı dolaşarak su ve hazır erişte dağıttı. Hırpalanmış arabalar ve scooter'lar etrafa dağılmıştı.

