Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı
Bilim insanları, sık sık kabus görmenin, ciddi beyin rahatsızlıklarının işareti olabileceğini belirterek uyardı. Gece kabusları sonrası nöbet geçirerek hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Ben Tarver'ın da ölümcül bir beyin rahatsızlığı olan ''Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti'' hastalığına yakalandığı öğrenildi.
İngiltere'nin Folkestone bölgesinde yaşayan Ben Tarver, neredeyse her gece kabus görmekten şikayet ediyordu. Son kabusunda kendisini yanan bir evin içerisinde hapsolmuş şekilde gören Tarver, kabustan kısa bir süre sonra nöbet geçirip hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar, Tarver'ın taramalarının temiz çıktığını söyleyerek, genç adamı 2 kere eve gönderdi.