Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı

Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti'nin semptomları, genellikle psikiyatrik ve nörolojik bulgularla başlar. Hastalar başlangıçta halüsinasyonlar, delüzyonlar ve ajitasyon gibi psikiyatrik belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler, çoğu zaman bir psikiyatrik hastalıkla karıştırılabilir ancak hastalığın ilerleyen evrelerinde nörolojik semptomlar da ortaya çıkar.

Kişi, çevresindeki olaylara tepki veremeyebilir ya da kendi kimliğini kaybedebilir. Hastalık ilerledikçe nöbetler, titreme, kas spazmları, istemsiz hareketler veya katatoni görülebilir. Hafıza kaybı, öğrenme güçlükleri ve kişilik değişiklikleri gibi bilişsel sorunlar gelişebilir. Ayrıca vücutta kontrolü olmayan fonksiyonlarda bozukluklar da meydana gelebilir. Bunlar arasında vücut ısısının aniden yükselmesi ya da düşmesi, kan basıncında dalgalanmalar ve solunum zorlukları yer alır.