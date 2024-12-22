Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı

Bilim insanları, sık sık kabus görmenin, ciddi beyin rahatsızlıklarının işareti olabileceğini belirterek uyardı. Gece kabusları sonrası nöbet geçirerek hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Ben Tarver'ın da ölümcül bir beyin rahatsızlığı olan ''Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti'' hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı - 1

İngiltere'nin Folkestone bölgesinde yaşayan Ben Tarver, neredeyse her gece kabus görmekten şikayet ediyordu. Son kabusunda kendisini yanan bir evin içerisinde hapsolmuş şekilde gören Tarver, kabustan kısa bir süre sonra nöbet geçirip hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar, Tarver'ın taramalarının temiz çıktığını söyleyerek, genç adamı 2 kere eve gönderdi.

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Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı - 2

Bu durumun birkaç ay daha devam etmesi, doktorları endişelendirdi. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda Tarver'a ''Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti'' teşhisi konuldu. Beyne uzun vadede ciddi zararlar veren bu hastalığın, beyin tümörüyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor ancak genç adamın vücudunda herhangi bir tümöre rastlanmadı.

Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı - 3

Şimdilerde yoğun bakımda yatağa bağlı halde tedavi gören Ben Tarver'ın, ne kadar süre daha hastanede kalacağı belirsiz.

Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı - 4

ANTİ-NMDA RESEPTÖR ENSEFALİTİ NEDİR?

Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti, nadir görülen ciddi bir beyin iltihabıdır. Bu hastalık, bağışıklık sisteminin beynin sinir hücrelerinin yüzeylerinde bulunan NMDA reseptörlerine karşı antikor üretmesiyle başlar.

Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı - 5

NMDA reseptörleri, beyin hücreleri arasındaki iletişimi düzenleyen, öğrenme ve hafıza gibi bilişsel fonksiyonları etkileyen önemli proteinlerdir. Reseptörlere karşı oluşan antikorlar, sinir hücrelerinin normal işleyişini bozar ve beyin dokusunda iltihaba yol açar.

Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı - 6

Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, hastalık genellikle bağışıklık sisteminin yanlışlıkla beyin hücrelerine saldırmasıyla başlar. Bağışıklık sistemi, NMDA reseptörlerini yabancı bir madde olarak tanıyıp antikorlar üretir. Bu süreç, sinir hücrelerinin işlevlerini bozar ve beyin iltihabına yol açar.

Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı - 7

Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti'nin semptomları, genellikle psikiyatrik ve nörolojik bulgularla başlar. Hastalar başlangıçta halüsinasyonlar, delüzyonlar ve ajitasyon gibi psikiyatrik belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler, çoğu zaman bir psikiyatrik hastalıkla karıştırılabilir ancak hastalığın ilerleyen evrelerinde nörolojik semptomlar da ortaya çıkar.

Kişi, çevresindeki olaylara tepki veremeyebilir ya da kendi kimliğini kaybedebilir. Hastalık ilerledikçe nöbetler, titreme, kas spazmları, istemsiz hareketler veya katatoni görülebilir. Hafıza kaybı, öğrenme güçlükleri ve kişilik değişiklikleri gibi bilişsel sorunlar gelişebilir. Ayrıca vücutta kontrolü olmayan fonksiyonlarda bozukluklar da meydana gelebilir. Bunlar arasında vücut ısısının aniden yükselmesi ya da düşmesi, kan basıncında dalgalanmalar ve solunum zorlukları yer alır.

Sürekli kabus görmek neyin işareti? Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı - 8

Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti'nin tanısı, klinik belirtilerle birlikte yapılan bazı testlerle konulur. En önemli testlerden biri, anti-NMDA reseptör antikorlarının kan veya beyin omurilik sıvısında tespit edilmesidir. Ayrıca, beyinde iltihaplanmayı gösteren manyetik rezonans görüntüleme ve elektroensefalogram gibi nörolojik testler de yapılabilir.

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