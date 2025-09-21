Sürekli su içiyor ama yine de susuz mu hissediyorsunuz? Bilimsel bir nedeni var

Gün boyu su içilmesine rağmen susuzluk hissinin devam etmesi pek çok kişinin yaşadığı ortak sorunlardan biri. Uzmanlara göre bunun nedeni, suyun tek başına yeterli olmaması. Çünkü vücudun sıvıyı verimli bir şekilde kullanabilmesi için kritik bir unsura daha ihtiyacı var: Elektrolitler.

Vücudun temel sıvı ihtiyacını karşılamak için su içmek şart olsa da, elektrolitler olmadan bu çaba boşa gidebiliyor. Eksiklik durumunda su, hızlıca vücuttan atılıyor ve sürekli idrara çıkma ihtiyacı doğuyor. Bu da susuzluk, bitkinlik ve dengesizlik hissine yol açıyor.

Kalsiyum ve magnezyum kasların sağlıklı çalışmasını sağlarken, sodyum ve potasyum sinir sistemi için hayati önem taşıyor. Elektrolitler yalnızca hücrelerin susuz kalmamasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda zihinsel performansı da doğrudan etkiliyor.

Dehidrasyon odaklanmayı, hafızayı ve dikkat süresini olumsuz etkilerken, dengeli elektrolit alımı beynin uyanık kalmasına katkıda bulunuyor.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Journal of Clinical Medicine’de yayımlanan bir araştırma, elektrolit takviyesinin hidrasyon seviyesini artırdığını ve dehidrasyona bağlı sağlık risklerini azalttığını ortaya koydu.

ABD’de yapılan başka bir çalışmada ise hafif sıvı kaybının bile bilişsel performansı düşürdüğü, konsantrasyonu azalttığı ve kafa karışıklığına yol açtığı doğrulandı.

Elektrolit eksikliği yalnızca susuzluk ve yorgunlukla sınırlı kalmıyor. Uzmanlar, daha ciddi komplikasyonlara da dikkat çekiyor:

Hiponatremi: Düşük sodyum seviyeleriyle ilişkili bu tablo, ağır vakalarda nöbetlere yol açabiliyor.

Kas krampları: Dengesiz elektrolitler kasların kontrolsüz kasılmasına neden olabiliyor.


Uzmanlar, hidrasyonu daha verimli hale getirmek için basit yöntemler öneriyor:

Suya bir tutam tuz eklemek

İçeceğe limon veya turunçgil sıkmak

Hindistan cevizi suyu tüketmek

İlave şekeri düşük tablet veya toz elektrolit takviyeleri kullanmak

Ancak fazla elektrolit alımının da riskleri olduğunun altı çiziliyor. Fazla sodyum yüksek tansiyona, fazla potasyum ise kalp ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Özellikle böbrek rahatsızlığı olan kişilerin takviye kullanmadan önce doktora danışmaları gerektiği belirtiliyor.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

