Sürekli su içiyor ama yine de susuz mu hissediyorsunuz? Bilimsel bir nedeni var
Gün boyu su içilmesine rağmen susuzluk hissinin devam etmesi pek çok kişinin yaşadığı ortak sorunlardan biri. Uzmanlara göre bunun nedeni, suyun tek başına yeterli olmaması. Çünkü vücudun sıvıyı verimli bir şekilde kullanabilmesi için kritik bir unsura daha ihtiyacı var: Elektrolitler.
Vücudun temel sıvı ihtiyacını karşılamak için su içmek şart olsa da, elektrolitler olmadan bu çaba boşa gidebiliyor. Eksiklik durumunda su, hızlıca vücuttan atılıyor ve sürekli idrara çıkma ihtiyacı doğuyor. Bu da susuzluk, bitkinlik ve dengesizlik hissine yol açıyor.