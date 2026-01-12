"Sürgündeki prens" Rıza Pehlevi kim?

İran'da rejim karşıtı gösteriler tüm ülkeye yayılırken protestoculara hem destek veren hem de bazı göstericilerden destek gören bir isim büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor: Rıza Pehlevi. İran Şahı babasının 1979'da devrilmesiyle sürgüne giden Rıza Pehlevi, özellikle son İran protestoları sırasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Peki "sürgündeki prens" tam olarak kim?