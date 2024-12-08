Suriye bayrağı değişti: Yeni bayrak neyi simgeliyor? Suriye bayrağı anlamı nedir?
Suriye bayrağının anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2011 yılından bu yana Suriye İç Savaşı'nın bir sonucu olarak, savaşta farklı gruplar tarafından ve Suriye'yi temsil etmek için kullanılan 2 farklı bayrak yer alıyor. Esad rejiminin düşmesiyle birlikte, Suriye bayrağı değişti. Peki, Suriye'de yeni bayrak neyi simgeliyor? Suriye bayrağı anlamı nedir?
2011'den bu yana Suriye İç Savaşı'nın bir sonucu olarak, savaşta farklı gruplar tarafından kullanılan ve Suriye'yi temsil etmek için kullanılan en az iki bayrak var.
Baas Partisi liderliğindeki Suriye Arap Cumhuriyeti'nin görevdeki hükümeti, başlangıçta Birleşik Arap Cumhuriyeti tarafından kullanılan kırmızı-beyaz-siyah üç rengini kullanırken, Suriye Ulusal Koalisyonu gibi Suriyeli muhalif gruplar yeşil-beyaz-siyah üç rengini kullanıyor.