Suriye bayrağı değişti: Yeni bayrak neyi simgeliyor? Suriye bayrağı anlamı nedir?

ESAD YÖNETİMİNDEKİ 2 YILDIZLI SURİYE BAYRAĞI

Esad yönetimindeki bayrak, 1958'de Suriye'yi Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak temsil etmek için kabul edildi ve 1961'e kadar kullanıldı. 1980 yılında yeniden kabul edildi. İlk kabulünden bu yana, Suriye'nin Mısır, Libya, Sudan, Yemen ve Irak ile birlikte bulunduğu çeşitli Arap birliklerinde kırmızı-beyaz-siyah bayrağın varyasyonları kullanılmıştır.



Suriye herhangi bir Arap devlet birliğinin parçası olmamasına rağmen, Birleşik Arap Cumhuriyeti bayrağı Suriye'nin Arap birliğine olan bağlılığını göstermek için yeniden seçildi.



Bayrağın kullanımı, genellikle Baas Partisi ile ilişkilendirildiği ve Suriye İç Savaşı'nda Beşşar Esad hükûmetine sadık tarafları temsil ettiği için tartışmalı hale geldi.



Suriye bayrağı, Suriye Anayasası'nın 6. Maddesi'nde tanımlanmıştır. Maddenin ilk paragrafı şöyledir:



“Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı üç renkten, kırmızı, beyaz ve siyah ve her biri beş açılı iki yeşil yıldızdan oluşur. Bayrak, genişliğinin uzunluğunun üçte ikisine denk dikdörtgen şeklindedir. Aynı boyutlarda ve bayrakla aynı uzunlukta üç dikdörtgene bölünmüştür. Üstteki kırmızı, ortadaki beyaz ve alttaki siyahtır. Beyaz dikdörtgenin ortasında iki yeşil yıldız bulunur.”