Suriye için kritik soru: Avrupa, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkaracak mı?

"ABD VE AVRUPA DA BAKACAK"

Sky News'e konuşan McFadden, Hükümetin yasağı tekrar gözden geçirip geçirmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, bunu düşüneceğiz ve bence bu kısmen o grubun şu anda nasıl davrandığına bağlı olacak."

McFadden, şunları ekledi: “Ama bence dünyanın dört bir yanında bu (grubu) yasaklayan ülkeler, sadece İngiltere değil, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri de, bence muhtemelen şimdi buna bakacak ve gelecekte ne olacağını görecek. Ancak hafta sonu bu konuda herhangi bir karar almadık.”