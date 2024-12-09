Suriye için kritik soru: Avrupa, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkaracak mı?
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası açıklama yapan İngiltere, HTŞ ile ilgili önemli bir mesaj verdi. Kabine Ofisini yöneten Pat McFadden, hükümetin, Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) yasaklanmasını gözden geçireceğini söyledi. McFadden, "Avrupa ülkeleri de muhtemelen şimdi buna bakacak" dedi. Almanya ise HTŞ'ye karşı duruşlarını, grubun azınlıklara yönelik tutumunun belirleyeceğini ifade etti.
Beşar Esad rejiminin devrilmesine öncülük eden Suriyeli muhalif grup Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) İngiltere'nin terör listesinden çıkarılabilir.
Kabine Ofisini yöneten Pat McFadden, Hükümetin, isyancıların Şam'a iki haftalık yürüyüşüne liderlik eden İslamcı militan grup Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) yasaklanmasını gözden geçireceğini söyledi.