Suriye lideri Şara ilk kez Ankara'da

Suriye lideri Ahmed Şara ilk kez Türkiye'ye geldi.

Şara, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün sosyal medya platfotmu X'te yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Şara'nın Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası ve kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması için olası ortak tedbirleri ele alacaklarını bildirdi.

Altun, ikilinin ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin geçiş hükümetine ve halkına çok taraflı platformlarda sağlayabileceği desteği de ele alacaklarını sözlerine ekledi.