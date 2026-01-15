Suriye Ordusu: "YPG/SDG sivillerin çıkışını engelliyor"
15.01.2026 12:49
AA
Suriye'de tansiyon yeniden yükselmek üzere. Suriye Ordusu, Halep'in doğusundaki kırsal kesimdeki sivillere bölgeyi boşaltın çağrısı yaptı, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının bölgede yeniden birlikler oluşturduğu öne sürüldü.
SURİYE ORDUSU HALEP'İN DOĞUSUNA TAKVİYE YAPIYOR
Geçtiğimiz hafta Halep kentinde yaşanan çatışmaların bir benzerinin yaşanabileceği belirtilirken, 15 Ocak Perşembe günü saat sabah 09:00'dan 17:00'a kadar bölgede "insani koridor" açılacağı belirtildi. Buna göre Deyr Hafir ve Maskana bölgelerindeki sivillerin bölgeyi bu koridorla boşaltması bekleniyor.
Suriye ordusunun, bu bölgeleri kapalı askeri bölge ilan ettiği ve takviye birliklerini gönderdiği belirtiliyor.
"TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG, SİVİLLERİN AYRILMASINA ENGEL OLUYOR"
Terör örgütü YPG/SDG unsurlarınınsa, Deyr Hafir bölgesinde yaşayan Suriyeli sivillerin bölgeden ayrılmasına engel olduğu öne sürüldü. Suriye ordusu yetkilileri, YPG/SDG'nin sivillerin bölgeden ayrılmasına silah zoruyla engel olduğunu söyledi.
Askeri yetkili, "İnsani koridoru açtık. Suriye ordusu sivilleri terör örgütünün işgali altındaki bu bölgeden güvenli şekilde tahliye etmek istiyor. Bunun için gerekli tüm tedbirler alındı ancak terör örgütü sivillerin çıkışına silah zoruyla engel oluyor." dedi.
Suriye ordusunun daha önce Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik operasyonları sırasında da terör örgütünün sivillerin çatışma alanından çıkmasını engellemeye çalıştığı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtilmişti.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz haftalarda Suriye ordusuyla terör örgütü YPG/SDG arasındaki çatışmalarda en az 23 kişi ölmüş, Suriye ordusu çatışmaların ardından Halep'in tamamının kontrolünü sağlamıştı. Mart 2025'te yapılan anlaşmayla SDG'nin Suriye'deki kurumlara entegre edilmesi beklenirken bu olmamış ve yeni yılla beraber çatışmalar patlak vermişti.
Halep'teki çatışmaların ardından ateşkes ilan edilmiş, SDG unsurları Halep'ten çekilmişti.