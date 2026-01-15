Suriye Ordusu: "YPG/SDG sivillerin çıkışını engelliyor"

Geçtiğimiz hafta Halep kentinde yaşanan çatışmaların bir benzerinin yaşanabileceği belirtilirken, 15 Ocak Perşembe günü saat sabah 09:00'dan 17:00'a kadar bölgede "insani koridor" açılacağı belirtildi. Buna göre Deyr Hafir ve Maskana bölgelerindeki sivillerin bölgeyi bu koridorla boşaltması bekleniyor.

Suriye ordusunun, bu bölgeleri kapalı askeri bölge ilan ettiği ve takviye birliklerini gönderdiği belirtiliyor.