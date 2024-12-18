"Suriye Pideleri" Operasyonu: İsrail askerleri 10 kilometre içeride

"İSRAİL'İN HAREKETLERİNİ GÖZLEMİYORDU"

Buna rağmen Suriye karakolları şaşırtıcı derecede düzenli olduğunu söyleyen Almong, şunları anlattı: “Üs temizdi, uygun tabelalar ve çöp kutuları vardı. Askerleri iyi performans göstermese de bakım ekipleri iyiydi. Eski gece görüş ekipmanları bulduk ama elimizdeki tüm pilleri denememize rağmen çalışmadı. Gözlem kayıtları da bulundu.”

Suriye'deki birçok karakolda bulunan bu kayıtlar İsrail'in hareketlerini ayrıntılı bir şekilde gözlemliyordu.

Tabur komutanı, “Dürzi askerlerimden biri 'Bu saatte bir IDF gücü çite yaklaştı' ya da 'Mecdel Şems'ten bir araba ya da ambulans geçti' gibi kayıtları tercüme etti. Her şey kaydedildi ve dosyalandı" ifadelerini kullandı.