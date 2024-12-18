"Suriye Pideleri" Operasyonu: İsrail askerleri 10 kilometre içeride
Esad rejiminin çökmesinin ardından işgalini genişleten İsrail ordusu, Suriye'de girdiği en derin nokta olan Tel Hadar'a ulaştı. Tel Hadar, İsrail sınırına 10 kilometre mesafede yer alıyor. İsrail ordusu, ülkedeki işgalini “Suriye Pideleri” olarak adlandırıyor. Operasyona katılan 603. Tabur'un komutanı, operasyonun ayrıntılarını anlattı. Neden "Suriye Pideleri?" ismini kullanıyorlar?
Israil Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Muharebe Mühendislik Kolordusu'na bağlı 603. Tabur, İsrail güçlerinin Suriye'de girdiği en derin nokta olan Tel Hadar'a ulaştı.
Tel Hadar, İsrail sınırına 10 kilometre, Şam'a ise 20 kilometreden biraz fazla mesafede bulunuyor.
The Jerusalem Post'a konuşan taburun bölük komutanı Yüzbaşı Uri Almog, “Geçen çarşamba günü hafta sonu tatili için El-Hiam'dan ayrıldık. Cumartesi günü telefonlar aldım ve cumartesi gecesi tüm bölük Golan Tepeleri'nde toplanmıştı. Pazar günü ise Suriye topraklarındaydık” dedi.
Almong, "Bu IDF'nin Suriye'ye girdiği en uzak nokta. En son 12 Ekim 1973'te Golani güçleri bu dağı ele geçirmişti” diye ekledi.