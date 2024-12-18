"Suriye Pideleri" Operasyonu: İsrail askerleri 10 kilometre içeride

Esad rejiminin çökmesinin ardından işgalini genişleten İsrail ordusu, Suriye'de girdiği en derin nokta olan Tel Hadar'a ulaştı. Tel Hadar, İsrail sınırına 10 kilometre mesafede yer alıyor. İsrail ordusu, ülkedeki işgalini “Suriye Pideleri” olarak adlandırıyor. Operasyona katılan 603. Tabur'un komutanı, operasyonun ayrıntılarını anlattı. Neden "Suriye Pideleri?" ismini kullanıyorlar?

"Suriye Pideleri" Operasyonu: İsrail askerleri 10 kilometre içeride - 1

Israil Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Muharebe Mühendislik Kolordusu'na bağlı 603. Tabur, İsrail güçlerinin Suriye'de girdiği en derin nokta olan Tel Hadar'a ulaştı.

Tel Hadar, İsrail sınırına 10 kilometre, Şam'a ise 20 kilometreden biraz fazla mesafede bulunuyor.

The Jerusalem Post'a konuşan taburun bölük komutanı Yüzbaşı Uri Almog, “Geçen çarşamba günü hafta sonu tatili için El-Hiam'dan ayrıldık. Cumartesi günü telefonlar aldım ve cumartesi gecesi tüm bölük Golan Tepeleri'nde toplanmıştı. Pazar günü ise Suriye topraklarındaydık” dedi.

Almong, "Bu IDF'nin Suriye'ye girdiği en uzak nokta. En son 12 Ekim 1973'te Golani güçleri bu dağı ele geçirmişti” diye ekledi.

DÜNYA HABERLERİ

"Suriye Pideleri" Operasyonu: İsrail askerleri 10 kilometre içeride - 2

"SURİYE SENARYOLARI İÇİN EĞİTİLMEDİK"

İsrail ordusu, tahkim edilmiş yapıları nedeniyle “Suriye Pideleri” olarak adlandırdıkları Suriye ordusuna ait karakollara yönelik operasyonlar için tarihsel olarak kapsamlı bir eğitim verdi.

Ancak son yıllarda İsrail ordusu, Suriye topraklarında manevra yapmayı beklemeden Lübnan ve Gazze'deki saldırılara odaklandı.

“Suriye senaryoları için eğitilmedik” diyen Almong, şunları söyledi: “Hizbullah ve Hamas'ı öğrendik. Şimdi, düşman olmasa bile, arazinin kendisi zorluklar yaratıyor. Karmaşık engellerle ilgili hikayeler duyarak büyüdük ama bunlar beklediğimiz kadar zor değildi. Buldozerlerimiz her şeyin üstesinden gelebilir. Bizim bölgemizde savunmalarının iyi korunmadığı açık.”

"Suriye Pideleri" Operasyonu: İsrail askerleri 10 kilometre içeride - 3

10 KİLOMETRE İÇERİDELER

Şu anda İsrail askerleri Suriye'nin yaklaşık 10 kilometre içinde konuşlanmış durumda.

Tabur komutanı Almong, “Buradan bir tarafta Şam'ı, diğer tarafta Hermon yamaçlarını ve arkamızda kuzey İsrail yerleşimlerini görebilirsiniz. Şu anda Alfa Hattı'nın ötesindeki mevzileri güçlendiriyor, İsrail'in savunma çemberini genişletiyor ve Golan Tepeleri sakinlerini koruyoruz” diye konuştu.

"Suriye Pideleri" Operasyonu: İsrail askerleri 10 kilometre içeride - 4

"SİLAHLAR PASLI VE BAKIMSIZDI"

İsrail ordusu, Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası rejim güçleri tarafından bırakılan ve çoğu kötü durumda olan çeşitli silah ve teçhizatı ortaya çıkardı.

Askerler bakımsız görünen üç Suriye tankı buldu. Almong, bunlar paslı ve bakımsız olduğunu söyleyerek, "İsrail'in savunmasını aşabileceklerinden şüpheliyim" dedi.

"Suriye Pideleri" Operasyonu: İsrail askerleri 10 kilometre içeride - 5

"İSRAİL'İN HAREKETLERİNİ GÖZLEMİYORDU"

Buna rağmen Suriye karakolları şaşırtıcı derecede düzenli olduğunu söyleyen Almong, şunları anlattı: “Üs temizdi, uygun tabelalar ve çöp kutuları vardı. Askerleri iyi performans göstermese de bakım ekipleri iyiydi. Eski gece görüş ekipmanları bulduk ama elimizdeki tüm pilleri denememize rağmen çalışmadı. Gözlem kayıtları da bulundu.”

Suriye'deki birçok karakolda bulunan bu kayıtlar İsrail'in hareketlerini ayrıntılı bir şekilde gözlemliyordu.

Tabur komutanı, “Dürzi askerlerimden biri 'Bu saatte bir IDF gücü çite yaklaştı' ya da 'Mecdel Şems'ten bir araba ya da ambulans geçti' gibi kayıtları tercüme etti. Her şey kaydedildi ve dosyalandı" ifadelerini kullandı.

"Suriye Pideleri" Operasyonu: İsrail askerleri 10 kilometre içeride - 6
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