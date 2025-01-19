Suriye Savunma Bakanı Kasra, terör örgütü PKK'yı reddetti

"BU KURUM İÇİNDE DOĞRU DEĞİL"

Ebu Kasra bu öneriyi reddetti ve şöyle konuştu: “Savunma Bakanlığı'nın hiyerarşisi içinde Savunma Bakanlığı'na gireceklerini ve askeri bir şekilde dağıtılacaklarını söylüyoruz, bu konuda bir sorunumuz yok. Ancak Savunma Bakanlığı içinde askeri bir blok olarak kalmaları, büyük bir kurum içinde böyle bir blok doğru değil.”