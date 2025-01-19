Suriye Savunma Bakanı Kasra, terör örgütü PKK'yı reddetti
Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ülkenin kuzeydoğusunda üslenen ABD destekli terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG’nin, (Suriye Demokratik Güçleri) Suriye silahlı kuvvetleri içinde kendi bloklarını muhafaza etmelerinin doğru olmayacağını söyledi.
Şam'daki Savunma Bakanlığı'nda Reuters'a konuşan Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, SDG'nin ülkedeki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG, 8 Aralık'ta Devlet Başkanı Beşar Esad'ı deviren eski muhaliflerin liderliğindeki Şam'daki yeni yönetimle görüşmelerini sürdürüyor.