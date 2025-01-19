Suriye Savunma Bakanı Kasra, terör örgütü PKK'yı reddetti

Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ülkenin kuzeydoğusunda üslenen ABD destekli terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG’nin, (Suriye Demokratik Güçleri) Suriye silahlı kuvvetleri içinde kendi bloklarını muhafaza etmelerinin doğru olmayacağını söyledi.

Suriye Savunma Bakanı Kasra, terör örgütü PKK'yı reddetti - 1

Şam'daki Savunma Bakanlığı'nda Reuters'a konuşan Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, SDG'nin ülkedeki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG, 8 Aralık'ta Devlet Başkanı Beşar Esad'ı deviren eski muhaliflerin liderliğindeki Şam'daki yeni yönetimle görüşmelerini sürdürüyor.

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Suriye Savunma Bakanı Kasra, terör örgütü PKK'yı reddetti - 2

"BU KURUM İÇİNDE DOĞRU DEĞİL"

SDG komutanı Mazlum Abdi, temel taleplerinden birinin adem-i merkeziyetçi bir yönetim olduğunu söyledi ve geçen hafta Suudi Arabistan'ın Asharq News kanalına verdiği röportajda SDG'nin, Savunma Bakanlığı ile bütünleşmeye açık olduğunu ancak bunu “askeri bir blok” olarak ve dağılmadan yapabileceklerini belirtti.

Suriye Savunma Bakanı Kasra, terör örgütü PKK'yı reddetti - 3

"BU KURUM İÇİNDE DOĞRU DEĞİL"

Ebu Kasra bu öneriyi reddetti ve şöyle konuştu: “Savunma Bakanlığı'nın hiyerarşisi içinde Savunma Bakanlığı'na gireceklerini ve askeri bir şekilde dağıtılacaklarını söylüyoruz, bu konuda bir sorunumuz yok. Ancak Savunma Bakanlığı içinde askeri bir blok olarak kalmaları, büyük bir kurum içinde böyle bir blok doğru değil.”

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