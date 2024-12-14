Suriye zindanlarında 18 yıl: "Etlerimiz kopuyor, derilerimiz yüzülüyordu"
Esad rejimi hapishanelerinde 18 yıl kalan Lübnanlı Muaz Merab, işkencenin boyutunu anlattı. Merab, "Bize vurmak için kullandıkları araçlardan biri elektrik kablolarıydı ve her darbede etlerimiz kopuyordu." dedi. İşkenceden derilerinin yüzüldüğünü belirten Merab, "İnsanın ellerini ayaklarından bağlayıp bir tekerleğin içine sıkıştırıyorlar, sonra da vuruyorlardı." ifadelerini kullandı. Merab, suçlamaları kabul etmeyenlerin parmaklarının kesildiğini söyledi.
Suriye'de devrik Esad rejimi hapishanelerinde 18 yıl kalan Lübnanlı 50 yaşındaki Muaz Merab, işkencenin şiddetinden insanların kendilerine yöneltilen suçlamaları okumadan kabul ettiğini söyledi.
Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinden Merab, 2006 yılında Suriye'de alıkonulduğunda 5 yaşında bir erkek ve 6 yaşında bir kız çocuğuna sahipti; şimdi ise torunu var.