Suriye'de ateş hattı: Şam birlikleri devrede
Suriye'de Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor.
Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmalar, dördüncü gününde devam ediyor.
Suriye güvenlik güçleri, dün gündüz girdikleri Süveyda kent merkezinden akşam saatlerine doğru çıkmalarının ardından ilin kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu mahallelerinde operasyonlarını ve arama-tarama faaliyetlerini devam ettirdi.
Gece boyunca güvenlik güçleriyle Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar sürdü.