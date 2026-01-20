Suriye'de ateşkes sağlanacak mı? Silahlar hala susmadı

Suriye Ordusunun Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güneyinde terör örgütü unsurlarıyla yeniden çatışmalar patlak verdi.

Sabah saatlerinde sakin olan bölgede öğlen saatlerinde yer yer çatışmalar başladı. Çatışmalar Haseke'nin güney doğusunda yer alan Abdülaziz Dağı çevresinde yaşanıyor. Suriye ordusu, biri Haseke kent merkezi girişi olmak üzere 4 noktada konuşlanmış durumda.

Suriye ordusu, Ayn el-Arab kent merkezinin 30 kilometre güney batısında yer alan ve Münbiç ile Fırat Nehri'nin doğu yakasını birbirine bağlayan Kara Kozak Köprüsü'ndeki unsurlarını çekmesi için örgüte süre verdi. Sürenin dolmasının ardından, Suriye ordusu ile örgüt arasında Karakozak Köprüsü çevresi ve Sırrin beldesi girişinde çatışmalar yeniden başladı.

Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı'nın da kontrol altına alındığı belirtildi. Ayrıca Rakka'da terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Aktan Hapishanesi'nde de kontrolün sağladığı belirtildi.

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nca terör örgütünün işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.