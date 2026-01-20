Suriye'de ateşkes sağlanacak mı? Silahlar hala susmadı
20.01.2026 14:11
Son Güncelleme: 20.01.2026 14:37
NTV - Haber Merkezi
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın imzaladığı terör örgütü YPG/SDG ile ateşkesin ardından Suriye'de gerginlik sürüyor. Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi ile görüşmesinin iyi geçmediği belirtilirken bazı bölgelerde çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.
ANLAŞMADAN SONRA GÖRÜŞMELER OLUMSUZ
Suriye hükümeti ve terör örgütü PKK/SDG arasında imzalanan entegrasyon anlaşmasından bir gün sonrasında taraflar arasında yeni çatışmalar yaşanıyor. Anlaşmanın kesinleşmesi için 19 Ocak'ta Şam'da bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve SDG lideri Mazlum Abdi'nin görüşmesinin iyi geçmediği belirtildi.
Suriye'de son haftalardaki çatışmaların ardından, 18 Ocak'ta SDG'nin hükümete entegrasyonu anlaşması imzalanmış, SDG son yıllarda kontrol ettiği Rakka ve Deyrizor vilayetlerinden çekilmeyi kabul etmişti. Ancak anlaşmadan sonra taraflar arasında çatışmalar devam etti.
"HAPİSHANEDEN DAEŞ MİLİTANLARI KAÇTI"
Suriye'nin doğusundaki Şaddadi'de SDG'nin kontrolündeki hapishaneden çok sayıda DAEŞ militanının kaçtığı bildirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 120 tutuklunun hapishaneden kaçtığını açıklarken, SDG tarafı ise yaklaşık 1,500 militanın hapishaneden kaçtığını öne sürdü.
Suriye ordusu hapishaneyi güvenli hale getirmek ve kaçan tutukluları yakalamak için çalıştığını duyurdu. Suriye Savunma Bakanlığı kaçan tutuklulardan 81'inin yakalandığını açıkladı. SDG'ye göre Şaddadi'deki hapishanede tutuklu binlerce militan bulunuyordu.
Şam yönetimi ve Suriye Ordusu hapishaneden kaçan militanlar için terör örgütü PKK/SDG'yi suçladı. SDG tarafı ise Suriye ordusunun ilerlemesi sonucu hapishane kontrolünü kaybettiğini öne sürdü.
HASEKE ÇEVRESİNDE VE AYN-EL ARAB'IN GÜNEYİNDE ÇATIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ
Suriye Ordusunun Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güneyinde terör örgütü unsurlarıyla yeniden çatışmalar patlak verdi.
Sabah saatlerinde sakin olan bölgede öğlen saatlerinde yer yer çatışmalar başladı. Çatışmalar Haseke'nin güney doğusunda yer alan Abdülaziz Dağı çevresinde yaşanıyor. Suriye ordusu, biri Haseke kent merkezi girişi olmak üzere 4 noktada konuşlanmış durumda.
Suriye ordusu, Ayn el-Arab kent merkezinin 30 kilometre güney batısında yer alan ve Münbiç ile Fırat Nehri'nin doğu yakasını birbirine bağlayan Kara Kozak Köprüsü'ndeki unsurlarını çekmesi için örgüte süre verdi. Sürenin dolmasının ardından, Suriye ordusu ile örgüt arasında Karakozak Köprüsü çevresi ve Sırrin beldesi girişinde çatışmalar yeniden başladı.
Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı'nın da kontrol altına alındığı belirtildi. Ayrıca Rakka'da terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Aktan Hapishanesi'nde de kontrolün sağladığı belirtildi.
Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.
Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nca terör örgütünün işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.