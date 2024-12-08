Suriye'de bir devrin sonu: Şam'dan kaçan Esad nerede?

Suriye'de rejim çöktü. Eski Devlet Başkanı Esad ülkeden kaçtı. Silahlı muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın nerede olduğu sorusu gündeme geldi. Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Peki eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad nerede? İşte Esad'ın nerede olabileceğine dair iddialar...

Suriye'de bir devrin sonu: Şam'dan kaçan Esad nerede? - 1

Rejim karşıtı güçler Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın nerede olduğu bilinmiyor ve muhtemelen ülkeden kaçtı.

Suriye başkentinin ele geçirilmesinin ardından karmaşa yaşanıyor.  Ülkenin kontrolü şu an Suriye Başbakanı'nda. 

Peki eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad nerede? İşte Esad'ın nerede olabileceğine dair iddialar...

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Suriye'de bir devrin sonu: Şam'dan kaçan Esad nerede? - 2

ESAD RUSYA'DA MI?

Reuters'a göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam Uluslararası Havaalanı'ndan bir uçağa bindi ve bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.

Son raporlar, Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçtığını öne sürüyor, ancak bu doğrulanmadı ve Suriye hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de bir devrin sonu: Şam'dan kaçan Esad nerede? - 3

"UÇAĞIN İZİ RADARDAN SİLİNDİ"

Ülkeden ayrıldığı öne sürülen Esad, hiçbir yerde bulunamadı.

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

Suriye'de bir devrin sonu: Şam'dan kaçan Esad nerede? - 4

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Suriye'de bir devrin sonu: Şam'dan kaçan Esad nerede? - 5

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. 

Muhammed Gazi El-Celali, "Evi̇mdeyi̇m, hükümeti̇ devretme konusunda destek vereceği̇m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum." dedi. 

Suriye'de bir devrin sonu: Şam'dan kaçan Esad nerede? - 6

"ŞAM ARTIK ESAD'DAN KURTULDU"

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı. 

Muhalifler, televizyondan yayınlanan bildiride "Esad rejimini devirdikleri ve Şam'ı kurtardıklarını" duyurdu.

Suriye ordusu ise birliklerinin Hama, Humus ve Deraa'da savaşmaya devam ettiğini açıkladı.

Suriye'de bir devrin sonu: Şam'dan kaçan Esad nerede? - 7

Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere silah bıraktı.

Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günler sona erdi" ifadelerini kullandı.

Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu. 

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