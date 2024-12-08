Suriye'de bir devrin sonu: Şam'dan kaçan Esad nerede?
Suriye'de rejim çöktü. Eski Devlet Başkanı Esad ülkeden kaçtı. Silahlı muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinin ardından eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın nerede olduğu sorusu gündeme geldi. Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Peki eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad nerede? İşte Esad'ın nerede olabileceğine dair iddialar...
Rejim karşıtı güçler Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın nerede olduğu bilinmiyor ve muhtemelen ülkeden kaçtı.
Suriye başkentinin ele geçirilmesinin ardından karmaşa yaşanıyor. Ülkenin kontrolü şu an Suriye Başbakanı'nda.
Peki eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad nerede? İşte Esad'ın nerede olabileceğine dair iddialar...