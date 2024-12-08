Suriye'de bir devrin sonu: Şam'dan kaçan Esad nerede?

ESAD RUSYA'DA MI?

Reuters'a göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam Uluslararası Havaalanı'ndan bir uçağa bindi ve bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.

Son raporlar, Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçtığını öne sürüyor, ancak bu doğrulanmadı ve Suriye hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.