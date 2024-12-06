Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası

Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama'da kontrolü ele geçiren HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, Humus'un iç kesimlerine ulaştı. Muhaliflerin Humus'u alması, Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Rus jetleri, Humus'ta stratejik önemdeki Resten köprüsünü bombalarken İsrail de Hizbullah'ın silah transfer merkezleri olduğu iddiasıyla sınıra saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle Arida sınır kapısı hizmet dışı kaldı. Güvenlik kaynakları, Lübnan'dan Humus'a az sayıda "denetleyici güç" gönderildiğini açıkladı. İranlı bir yetkili ise Suriye ve Rusya'nın hava saldırılarını yoğunlaştırması yönünde karar alındığını açıkladı. Yetkili ayrıca, İran ve Irak'ın direniş grupları ve hatta düzenli ordular aracılığıyla ortak savunma projeleri üzerinde çalıştığını belirtti.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası - 1

MUHALİFLER HUMUS'UN İÇ KESİMLERİNDE

Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi sürüyor.

Hama kentinde dün kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler Humus'a girerek kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.

Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, rejim karşıtı gruplar kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalışıyor.

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Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası - 2

Gözlemevi, muhalifler Humus'u alırsa Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Alevi azınlığının kalesi olan “Suriye sahiline giden ana yolu kesme” imkanı vereceğine dikkat çekti. 

Reuters'a konuşan Suriyeli bir askeri yetkili ve Tahran'a yakın iki bölgesel yetkili, Hizbullah'ın Lübnan'dan Humus'a az sayıda "denetleyici güç" gönderdiğini açıkladı.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası - 3

"İRAN VE IRAK ORTAK PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

İranlı bir yetkili ise Suriye ve Rusya'nın hava saldırılarını yoğunlaştırması yönünde kararı alındığını duyurdu.

Reuters'a konuşan İrablı yetkili, "Tahran Suriye'deki askeri danışmanlarının sayısını artırmak ve güç konuşlandırmak için gerekli tüm adımları attı" dedi.

Tahran'ın Suriye'ye istihbarat ve uydu desteği sağladığını belirterek, şunları söyledi: "Tahran'ın Suriyeye askeri ekipman, füze ve insansız hava aracı göndermesi gerekebilir. İran ve Irak, direniş grupları ve hatta düzenli ordular aracılığıyla ortak savunma projeleri üzerinde çalışıyor."

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası - 4

STRATEJİK KÖPRÜYE RUS BOMBARDIMANI

Bölgeden son gelen bilgilere göre Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü bombalandı. 

Aktarılana göre kritik köprü, Rus uçakları tarafından hedef alındı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, köprüye yönelik saldırının rejim karşıtı güçlerin ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla düzenlendiğini duyurdu. 

Resten köprüsü, iki kenti kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası - 5

"TAMAMEN YOK OLDULAR"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı grupların, ülkenin üçüncü büyük kenti Humus'a doğru ilerlediklerini, daha kuzeydeki Hama'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra hükümetin elindeki bölgeye girdiğini belirtti.

HTŞ liderliğindeki grupların, stratejik merkez kent Hama'dan Humus'a giden ana yol üzerindeki Resten ve Telbise kentlerine girdiğini ve bu bölgelerde rejim güçlerinin "tamamen yok olduğunu" bildirdi.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası - 6

İSRAİ'DEN SINIRA SALDIRI

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, bugün X'te yaptığı bir paylaşımda, İsrail ordusunun gece boyunca Suriye'de Suriye ve Lübnan sınırı yakınlarındaki silah transfer merkezlerine ve altyapıya saldırdığını açıkladı.

Suriye devlet haber ajansı (SANA), Suriye ile Lübnan arasındaki Arida sınır kapısının İsrail saldırısı nedeniyle hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası - 7

40 KÖYDEN TARAFSIZLIK KARARI

Silahlı gruplar, Hama'nın güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.

Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı.

Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak. 

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası - 8

BİNLERCE KİŞİ KAÇTI

Savaş gözlemcileri ve bölge sakinleri, binlerce insanın dün geceden bu yana Suriye'nin orta kesimindeki Humus şehrinden kaçtığını söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivillerin, rejimin kalesi olan batı kıyı bölgelerine doğru gittiğini bildirdi.

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