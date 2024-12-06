Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası

"İRAN VE IRAK ORTAK PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

İranlı bir yetkili ise Suriye ve Rusya'nın hava saldırılarını yoğunlaştırması yönünde kararı alındığını duyurdu.

Reuters'a konuşan İrablı yetkili, "Tahran Suriye'deki askeri danışmanlarının sayısını artırmak ve güç konuşlandırmak için gerekli tüm adımları attı" dedi.

Tahran'ın Suriye'ye istihbarat ve uydu desteği sağladığını belirterek, şunları söyledi: "Tahran'ın Suriyeye askeri ekipman, füze ve insansız hava aracı göndermesi gerekebilir. İran ve Irak, direniş grupları ve hatta düzenli ordular aracılığıyla ortak savunma projeleri üzerinde çalışıyor."