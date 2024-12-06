Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi | "İran ve Irak ortak proje üzerinde çalışıyor" iddiası
Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama'da kontrolü ele geçiren HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, Humus'un iç kesimlerine ulaştı. Muhaliflerin Humus'u alması, Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Rus jetleri, Humus'ta stratejik önemdeki Resten köprüsünü bombalarken İsrail de Hizbullah'ın silah transfer merkezleri olduğu iddiasıyla sınıra saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle Arida sınır kapısı hizmet dışı kaldı. Güvenlik kaynakları, Lübnan'dan Humus'a az sayıda "denetleyici güç" gönderildiğini açıkladı. İranlı bir yetkili ise Suriye ve Rusya'nın hava saldırılarını yoğunlaştırması yönünde karar alındığını açıkladı. Yetkili ayrıca, İran ve Irak'ın direniş grupları ve hatta düzenli ordular aracılığıyla ortak savunma projeleri üzerinde çalıştığını belirtti.
MUHALİFLER HUMUS'UN İÇ KESİMLERİNDE
Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi sürüyor.
Hama kentinde dün kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler Humus'a girerek kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.
Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.
Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, rejim karşıtı gruplar kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalışıyor.