Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'dan çekildi
Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama'da kontrolü ele geçiren HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, Humus'un iç kesimlerine ulaştı. Muhaliflerin Humus'u alması, Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Güvenlik kaynakları, Lübnan'dan Humus'a az sayıda "denetleyici güç" gönderildiğini açıkladı. İranlı bir yetkili ise Suriye ve Rusya'nın hava saldırılarını yoğunlaştırması yönünde karar alındığını açıkladı. Yetkili ayrıca, İran ve Irak'ın direniş grupları ve hatta düzenli ordular aracılığıyla ortak savunma projeleri üzerinde çalıştığını bildirdi. Rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekildiği, onların yerini PKK/YPG'nin aldığı belirtiliyor. Rus Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yaptı.
Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi sürüyor.
Hama kentinde dün kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler Humus'a girerek kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.
Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.
Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, rejim karşıtı gruplar kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalışıyor.