Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti
Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama'da kontrolü ele geçiren HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, Humus'un iç kesimlerine ulaştı. Muhaliflerin Humus'u alması, Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Hizbullah'ın Humus'a "denetleyici güç" gönderdiği açıklanırken İranlı bir yetkili, İran ve Irak'ın direniş grupları ve hatta düzenli ordular aracılığıyla ortak savunma projeleri üzerinde çalıştığını bildirdi. Rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekildiği ve burayı terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği belirtildi. Rusya, vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yaptı. İsrail ordusu, Golan tepelerine takviye güç gönderdi. Ürdün, Suriye sınırını kapattı.
Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi sürüyor.
Hama kentinde dün kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler Humus'a girerek kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.
Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.
Ürdün İçişleri Bakanlığı, Suriye ile olan tek yolcu ve ticari sınır kapısını kapattıklarını açıkladı.
Suriye ordusundan bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre silahlı gruplar Suriye'nin Ürdün sınırındaki Nasib sınır kapısına ateş açtı.