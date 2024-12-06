Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti

Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama'da kontrolü ele geçiren HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, Humus'un iç kesimlerine ulaştı. Muhaliflerin Humus'u alması, Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Hizbullah'ın Humus'a "denetleyici güç" gönderdiği açıklanırken İranlı bir yetkili, İran ve Irak'ın direniş grupları ve hatta düzenli ordular aracılığıyla ortak savunma projeleri üzerinde çalıştığını bildirdi. Rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekildiği ve burayı terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği belirtildi. Rusya, vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yaptı. İsrail ordusu, Golan tepelerine takviye güç gönderdi. Ürdün, Suriye sınırını kapattı.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti - 1

Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi sürüyor.

Hama kentinde dün kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler Humus'a girerek kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, Suriye ile olan tek yolcu ve ticari sınır kapısını kapattıklarını açıkladı.

 Suriye ordusundan bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre silahlı gruplar Suriye'nin Ürdün sınırındaki Nasib sınır kapısına ateş açtı.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti - 2

DEYRİZOR YPG'YE DEVREDİLDİ

Gözlemevi, muhalifler Humus'u alırsa Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Alevi azınlığının kalesi olan “Suriye sahiline giden ana yolu kesme” imkanı vereceğine dikkat çekti. 

Reuters'a konuşan Suriyeli bir askeri yetkili ve Tahran'a yakın iki bölgesel yetkili, Hizbullah'ın Lübnan'dan Humus'a az sayıda "denetleyici güç" gönderdiğini açıkladı.

Gözlemevi ayrca Suriye rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekildiğini açıkladı. 

Suriye rejimi, ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti - 3

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN ÇAĞRI

Rus Büyükelçiliği, bölgede bulunan Rus vatandaşlarının Suriye'yi terk etmesini istedi.

Rusya'nın Suriye'deki büyükelçiliği, rejim karşıtı güçlerin Suriye ordusuna karşı saldırı başlatmasının ardından Rus vatandaşlarına, ticari uçuşlarla ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti - 4

"İRAN VE IRAK ORTAK PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

İranlı bir yetkili ise Suriye ve Rusya'nın hava saldırılarını yoğunlaştırması yönünde kararı alındığını duyurdu.

Reuters'a konuşan İrablı yetkili, "Tahran Suriye'deki askeri danışmanlarının sayısını artırmak ve güç konuşlandırmak için gerekli tüm adımları attı" dedi.

Tahran'ın Suriye'ye istihbarat ve uydu desteği sağladığını belirterek, şunları söyledi: "Tahran'ın Suriyeye askeri ekipman, füze ve insansız hava aracı göndermesi gerekebilir. İran ve Irak, direniş grupları ve hatta düzenli ordular aracılığıyla ortak savunma projeleri üzerinde çalışıyor."

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti - 5

STRATEJİK KÖPRÜYE RUS BOMBARDIMANI

Bölgeden son gelen bilgilere göre Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü bombalandı. 

Aktarılana göre kritik köprü, Rus uçakları tarafından hedef alındı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, köprüye yönelik saldırının rejim karşıtı güçlerin ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla düzenlendiğini duyurdu. 

Resten köprüsü, iki kenti kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti - 6

"TAMAMEN YOK OLDULAR"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı grupların, ülkenin üçüncü büyük kenti Humus'a doğru ilerlediklerini, daha kuzeydeki Hama'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra hükümetin elindeki bölgeye girdiğini belirtti.

HTŞ liderliğindeki grupların, stratejik merkez kent Hama'dan Humus'a giden ana yol üzerindeki Resten ve Telbise kentlerine girdiğini ve bu bölgelerde rejim güçlerinin "tamamen yok olduğunu" bildirdi.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti - 7

İSRAİL'DEN SINIRA SALDIRI

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, bugün X'te yaptığı bir paylaşımda, İsrail ordusunun gece boyunca Suriye'de Suriye ve Lübnan sınırı yakınlarındaki silah transfer merkezlerine ve altyapıya saldırdığını açıkladı.

Suriye devlet haber ajansı (SANA), Suriye ile Lübnan arasındaki Arida sınır kapısının İsrail saldırısı nedeniyle hizmet dışı kaldığını bildirdi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Suriye'deki durum nedeniyle işgal altındaki Golan Tepeleri'ne takviye güç gönderdiğini bildirdi.

Ordu, "Askerler sınır boyunca konuşlandı ve bütün senaryolara hazır" dedi.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti - 8

40 KÖYDEN TARAFSIZLIK KARARI

Silahlı gruplar, Hama'nın güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.

Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı.

Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak. 

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti - 9

BİNLERCE KİŞİ KAÇTI

Savaş gözlemcileri ve bölge sakinleri, binlerce insanın dün geceden bu yana Suriye'nin orta kesimindeki Humus şehrinden kaçtığını söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivillerin, rejimin kalesi olan batı kıyı bölgelerine doğru gittiğini bildirdi.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a girdi, rejim güçleri Deyrizor'u YPG'ye devretti - 10
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