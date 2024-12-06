Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a ilerliyor | Rusya köprüyü, İsrail sınırı vurdu

Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama'da kontrolü ele geçiren HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, Humus'a doğru ilerliyor. Muhalifler Humus'u da alırsa Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesileceği bildiriliyor. Rus jetleri, Humus'ta stratejik önemdeki Resten köprüsünü bombalarken İsrail de Hizbullah'ın silah transfer merkezleri olduğu iddiasıyla sınıra saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle Arida sınır kapısı hizmet dışı kaldı.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a ilerliyor | Rusya köprüyü, İsrail sınırı vurdu - 1

Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi sürüyor.

Hama kentinde dün kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler Humus'a ilerliyor.

Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre muhalifler Humus'un dış mahallelerine 5 kilometre uzaklıkta. 

Gözlemevi, muhalifler Humus'u alırsa Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Alevi azınlığının kalesi olan “Suriye sahiline giden ana yolu kesme” imkanı vereceğine dikkat çekti. 

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a ilerliyor | Rusya köprüyü, İsrail sınırı vurdu - 2

STRATEJİK KÖPRÜYE RUS BOMBARDIMANI

Bölgeden son gelen bilgilere göre Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü bombalandı. 

Aktarılana göre kritik köprü, Rus uçakları tarafından hedef alındı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, köprüye yönelik saldırının rejim karşıtı güçlerin ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla düzenlendiğini duyurdu. 

Resten köprüsü, iki kenti kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a ilerliyor | Rusya köprüyü, İsrail sınırı vurdu - 3

"TAMAMEN YOK OLDULAR"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı grupların, ülkenin üçüncü büyük kenti Humus'a doğru ilerlediklerini, daha kuzeydeki Hama'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra hükümetin elindeki bölgeye girdiğini belirtti.

HTŞ liderliğindeki grupların, stratejik merkez kent Hama'dan Humus'a giden ana yol üzerindeki Resten ve Telbise kentlerine girdiğini ve bu bölgelerde rejim güçlerinin "tamamen yok olduğunu" bildirdi.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a ilerliyor | Rusya köprüyü, İsrail sınırı vurdu - 4

İSRAİ'DEN SINIRA SALDIRI

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, bugün X'te yaptığı bir paylaşımda, İsrail ordusunun gece boyunca Suriye'de Suriye ve Lübnan sınırı yakınlarındaki silah transfer merkezlerine ve altyapıya saldırdığını açıkladı.

Suriye devlet haber ajansı (SANA), Suriye ile Lübnan arasındaki Arida sınır kapısının İsrail saldırısı nedeniyle hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a ilerliyor | Rusya köprüyü, İsrail sınırı vurdu - 5

40 KÖYDEN TARAFSIZLIK KARARI

Silahlı gruplar, Hama'nın güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.

Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı.

Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak. 

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a ilerliyor | Rusya köprüyü, İsrail sınırı vurdu - 6

BİNLERCE KİŞİ KAÇTI

Savaş gözlemcileri ve bölge sakinleri, binlerce insanın dün geceden bu yana Suriye'nin orta kesimindeki Humus şehrinden kaçtığını söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sivillerin, rejimin kalesi olan batı kıyı bölgelerine doğru gittiğini bildirdi.

Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a ilerliyor | Rusya köprüyü, İsrail sınırı vurdu - 7
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