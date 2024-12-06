Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a ilerliyor | Rusya köprüyü, İsrail sınırı vurdu
Suriye'nin ikinci büyük kenti Hama'da kontrolü ele geçiren HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, Humus'a doğru ilerliyor. Muhalifler Humus'u da alırsa Esad rejiminin kıyıyla bağlantısının kesileceği bildiriliyor. Rus jetleri, Humus'ta stratejik önemdeki Resten köprüsünü bombalarken İsrail de Hizbullah'ın silah transfer merkezleri olduğu iddiasıyla sınıra saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle Arida sınır kapısı hizmet dışı kaldı.
Suriye'de muhalif silahlı grupların ilerleyişi sürüyor.
Hama kentinde dün kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler Humus'a ilerliyor.
Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirdi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre muhalifler Humus'un dış mahallelerine 5 kilometre uzaklıkta.
Gözlemevi, muhalifler Humus'u alırsa Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Alevi azınlığının kalesi olan “Suriye sahiline giden ana yolu kesme” imkanı vereceğine dikkat çekti.