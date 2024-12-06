Suriye'de bugün: Silahlı gruplar Humus'a ilerliyor | Rusya köprüyü, İsrail sınırı vurdu

STRATEJİK KÖPRÜYE RUS BOMBARDIMANI

Bölgeden son gelen bilgilere göre Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü bombalandı.

Aktarılana göre kritik köprü, Rus uçakları tarafından hedef alındı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, köprüye yönelik saldırının rejim karşıtı güçlerin ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla düzenlendiğini duyurdu.

Resten köprüsü, iki kenti kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.