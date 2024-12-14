Suriye'de buruk sevinç: "200 bin kişiden haber alınamıyor"
Esad rejiminin düşmesinin ve 13 yıllık iç savaşın sona ermesinin ardından Suriyeli ailelerin kayıp yakınlarını arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede çalışan sivil toplum kuruluşlarına göre, 200 bini aşkın insan Esad rejiminin baskısı altında kayıplara karıştı. Rejim tarafından alıkonulan ya da hapse atılan kişilerin çok azı hayatta kaldı. Kurtarma çalışmaları için rejimin "işkence merkezleri" olarak anılan gizli hapishanelerde aramalar devam ediyor. Suriye'de işkence altında hayatını kaybeden aktivist Mazen Hamada için ise cenaze töreni düzenlendi. 2020'de Esad'ın "af ilanı" sözüne güvenerek Suriye'ye dönen aktivistin cesedi, Sednaya Hapishanesi'nde bulundu. Aktivistin vücudunda ağır işkence izlerine rastlandı.
KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki rejim karşıtı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle Beşar Esad yönetimi devrildi ve Suriye'deki 13 yıllık iç savaş sona erdi.
Esad'ın devrilmesiyle birlikte, yönetiminin sembolü haline gelmiş gizli hapishaneler, işkence merkezleri ve binlerce kayıp kişinin izini arama çabaları başladı.