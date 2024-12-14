Suriye'de buruk sevinç: "200 bin kişiden haber alınamıyor"

Esad rejiminin düşmesinin ve 13 yıllık iç savaşın sona ermesinin ardından Suriyeli ailelerin kayıp yakınlarını arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede çalışan sivil toplum kuruluşlarına göre, 200 bini aşkın insan Esad rejiminin baskısı altında kayıplara karıştı. Rejim tarafından alıkonulan ya da hapse atılan kişilerin çok azı hayatta kaldı. Kurtarma çalışmaları için rejimin "işkence merkezleri" olarak anılan gizli hapishanelerde aramalar devam ediyor. Suriye'de işkence altında hayatını kaybeden aktivist Mazen Hamada için ise cenaze töreni düzenlendi. 2020'de Esad'ın "af ilanı" sözüne güvenerek Suriye'ye dönen aktivistin cesedi, Sednaya Hapishanesi'nde bulundu. Aktivistin vücudunda ağır işkence izlerine rastlandı.

Suriye'de buruk sevinç: "200 bin kişiden haber alınamıyor" - 1

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki rejim karşıtı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle Beşar Esad yönetimi devrildi ve Suriye'deki 13 yıllık iç savaş sona erdi.

Esad'ın devrilmesiyle birlikte, yönetiminin sembolü haline gelmiş gizli hapishaneler, işkence merkezleri ve binlerce kayıp kişinin izini arama çabaları başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de buruk sevinç: "200 bin kişiden haber alınamıyor" - 2

200 BİN KİŞİ KAYIP

İngiliz gazetesi The Guardian, ülkede en az 130 bin kişinin kayıp olduğunu ileri sürdü.

Sivil savunma ağı Beyaz Baretliler'in yardımcı yöneticisi Faruk Habib ise yaptığı açıklamada kayıp kişi sayısının 200 bini bulduğunu söyledi.

Suriye'de buruk sevinç: "200 bin kişiden haber alınamıyor" - 3

HAPİSHANELER ARANIYOR

Rejim tarafından alıkonulan ya da hapse atılan kişilerin çok azı hayatta kaldı.

Kurtarma çalışmaları için rejimin "işkence merkezleri" olarak anılan gizli hapishanelerde aramalar devam ediyor.

Suriye'de buruk sevinç: "200 bin kişiden haber alınamıyor" - 4

HAMADA'NIN CENAZE TÖRENİ

Guardian, Suriye'de işkence altında hayatını kaybeden aktivist Mazen Hamada için düzenlenen cenaze töreninde Suriyelilerle görüştü.

Suriye'de buruk sevinç: "200 bin kişiden haber alınamıyor" - 5

ESAD REJİMİ HAPSETMİŞTİ

1977'de Deyrizor'da doğan Hamada, rejim karşıtı protestolara katıldığı için hapse mahkum edilmişti.

Hamada, uluslararası insan hakları gruplarının baskısı ve diplomatik atılımlar sonucunda serbest kalmıştı.

Suriye'de buruk sevinç: "200 bin kişiden haber alınamıyor" - 6

AF İLANINA GÜVENDİ

Serbest kaldıktan sonra Hollanda'ya sığınan Hamada, burada rejim karşıtı eylemlerini sürdürmüştü.

2020'de Esad'ın "af ilanı" sözüne güvenerek Suriye'ye dönen aktivistten bir daha haber alınamamıştı.

Suriye'de buruk sevinç: "200 bin kişiden haber alınamıyor" - 7

SEDNAYA'DA BULUNDU

Rejimin düşmesinin ardından Hamada'nın cesedi, Sednaya Hapishanesi'nde bulundu. Aktivistin vücudunda ağır işkence izlerine rastlandı.

Suriye'de buruk sevinç: "200 bin kişiden haber alınamıyor" - 8
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