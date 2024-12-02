Suriye'de çatışmalar | Harita beş günde değişti: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, rejim karşıtları Hama'ya ilerliyor
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif grupların, Esad güçlerine karşı 28 Kasım'da Halep'e başlattığı saldırı sonrası çatışmalar sürüyor. 5 gündür süren çatışmalarda önemli bölgeler el değiştirdi, Suriye haritası değişti. Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı grupların Hama'ya doğru ilerleyişi devam ediyor. Suriye Milli Ordusu ise YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girerek, kurulmak istenen terör koridorunu engelledi. Tel Rıfat'ın PKK/YPG'den kurtarılmasının ardından, yıllar önce yerinden edilen Tel Rıfatlılar geri dönmeye başladı. Bir yandan da Rus jetleri, Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalamaya devam ediyor. Askeri kaynaklar, Haşdi Şaabi dahil İran yanlısı Şii milislerin, Esad güçlerine yardım etmek için Irak'tan Suriye'ye girdiğini duyurdu. Suriyeli muhalif lider Hadi el-Bahri, “Rejim BM sürecine ve siyasi geçişe bağlı kalana kadar durmayacağız” dedi ve yarından itibaren müzakereye hazır olduklarını söyledi. YPG, Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı. Rusya, Şam hükümetine "koşulsuz" desteğini yineledi.
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Beşar Esad güçlerine karşı Halep'e 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.