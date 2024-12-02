Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif grupların, Esad güçlerine karşı 28 Kasım'da Halep'e başlattığı saldırı sonrası çatışmalar sürüyor. Silahlı gruplar, Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçirirken Hama'ya doğru ilerleyiş devam ediyor. Suriye Milli Ordusu ise YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girerken Rus jetleri, Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalıyor. Şam'da, Esad'a karşı askeri darbe girişimi iddiaları da hala gündemde. Bu arada ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, ortak bir açıklama yaparak çatışmalara Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüm bulunmasını istedi. Askeri kaynaklar, Haşdi Şaabi dahil İran yanlısı Şii milislerin, Esad güçlerine yardım etmek için Irak'tan Suriye'ye girdiğini duyurdu. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, Halep'teki Kürtleri tahliye etmeye başladıklarını açıkladı.

Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor - 1

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Beşar Esad güçlerine karşı Halep'e 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.

Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı gruplar, son olarak Tel Rıfat'a girdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı. Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elindeydi.

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DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor - 2

Şİİ MİLİSLER IRAK'TAN GİRİŞ YAPTI

Suriye ordusundan iki kaynağa göre İran destekli milisler gece saatlerinde Irak'tan Suriye'ye giriş yaptı ve Suriye ordu güçlerine takviye sağlamak üzere ülkenin kuzeyine doğru yola çıktı.

Reuters'a konuşan Suriye ordusundan üst düzey bir kaynak, Irak'tan onlarca İran yanlısı Iraklı Haşdi Şaabi üyesinin da El Bukemal kapısı yakınlarındaki bir askeri güzergahtan Suriye'ye geçtiğini söyledi.

Milislerin Irak'ın Katiab Hizbullah ve Fatemiyoun gruplarını da içerdiğini belirten kaynak, “Bunlar kuzeydeki cephe hatlarındaki yoldaşlarımıza yardım için gönderilen yeni takviyeler” dedi.

Öte yandan Kürtlerin öncülüğündeki güçler, muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinin ardından Kürtleri Halep'ten tahliye etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor - 3

KÜRTLER TAHLİYE EDİLİYOR

ABD destekli, Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, Halep'in bazı bölgelerindeki Kürtleri güvenli bölgelere tahliye etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Suriye Demokratik Güçleri Başkanı Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada “Halkımızın güvenliğini sağlamak ve ülkenin kuzeydoğusundaki güvenli bölgelerimize güvenli bir şekilde taşınmalarını kolaylaştırmak için Suriye'deki tüm ilgili taraflarla aktif bir şekilde koordinasyon halindeyiz” dedi.

Abdi, yaptığı açıklamada “Suriye'nin kuzeybatısındaki durum hızlı ve ani bir şekilde gelişti ve güçlerimiz birden fazla cepheden gelen yoğun saldırılarla karşı karşıya kaldı” dedi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde iletişimin kesildiğini açıkladı.

Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor - 4

ESAD'DAN SERT AÇIKLAMA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmalar devam ederken bir açıklama yaptı.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından dün yayınlanan paylaşımda, Esad'ın Abhazya'nın geçici başbakanıyla yaptığı telefon görüşmesinde kullandığı ifadelere yer verildi. 

Açıklamada Esad'ın, "Terörizm, destekçileri kim olursa olsun, sadece güç dilinden anlar ve onu bu dille kırıp ortadan kaldıracağız. ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor - 5

HAVA SALDIRILARINDA 25 KİŞİ ÖLDÜ

Esad güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları sürerken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıların dördüncü gününde en az 311 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Bunların 183'ünün HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ünün asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'inin de sivillerden oluştuğu belirtilmişti.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu kurtarma servisi Beyaz Baretliler ise bugün yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve Rusya'nın dün İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin öldüğünü duyurdu.

Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor - 6

ABD, FRANSA, ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN ORTAK ÇAĞRI

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, devam eden çatışmalara ilişkin bugün ortak bir açıklama yaptı.

Suriye'de "gerilimi azaltma" çağrısında bulunan ülkeler, sivillerin ve altyapının korunmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Suriye'de barış sürecini onaylayan 2015 tarihli Birleşmiş Milletler kararına atıfta bulunulan açıklamada şöyle denildi: “Mevcut tırmanış, çatışmaya BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüm bulunmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizmektedir.”

Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor - 7

RUS BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

İdlib'in tamamında kontrolü sağlayan muhalif grupların Hama'ya doğru ilerlediği bildirildi.

Suriye ordusu, çatışmalar devam ederken, karşı saldırıya hazrılanmak için geri çekildiğini açıklamıştı.

Sİlahlı grupların Halep'e girmesinin ardından Rus jetleri Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalamaya başladı.

Esad'a bağlı Suriye ordusu, silahlı muhaliflerin, son günlerde ele geçirdiği birkaç kasabayı geri aldığını bildirdi.

Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor - 8

HAVALİMANLARINDA SMO KONTROLÜ

Çatışmalara dahil olan Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ve Mınnığ Havalimanı'nı ele geçirdi.

Başkent Şam'da ise Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı iddia edidi ancak taraflardan bu iddialara ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor - 9
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