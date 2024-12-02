Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'a girdi, Irak'tan Şii gruplar gönderildi | Kürtler tahliye ediliyor
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif grupların, Esad güçlerine karşı 28 Kasım'da Halep'e başlattığı saldırı sonrası çatışmalar sürüyor. Silahlı gruplar, Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçirirken Hama'ya doğru ilerleyiş devam ediyor. Suriye Milli Ordusu ise YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girerken Rus jetleri, Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalıyor. Şam'da, Esad'a karşı askeri darbe girişimi iddiaları da hala gündemde. Bu arada ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, ortak bir açıklama yaparak çatışmalara Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüm bulunmasını istedi. Askeri kaynaklar, Haşdi Şaabi dahil İran yanlısı Şii milislerin, Esad güçlerine yardım etmek için Irak'tan Suriye'ye girdiğini duyurdu. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, Halep'teki Kürtleri tahliye etmeye başladıklarını açıkladı.
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Beşar Esad güçlerine karşı Halep'e 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.
Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı gruplar, son olarak Tel Rıfat'a girdi.
Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı. Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elindeydi.