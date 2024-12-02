Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta, YPG Halep'ten çekiliyor | Putin'den Esad'a tam destek
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif grupların, Esad güçlerine karşı 28 Kasım'da Halep'e başlattığı saldırı sonrası çatışmalar sürüyor. Silahlı grupların Hama'ya doğru ilerleyişi devam ediyor. Suriye Milli Ordusu ise YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girerek, kurulmak istenen terör koridorunu engelledi. Rus jetleri, Suriye savaş uçakları ile birlikte muhalifleri bombalamaya devam ediyor. Şam'da, Esad'a karşı askeri darbe girişimi iddiaları da hala gündemde. Bu arada ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, çatışmalara Suriye'nin öncülüğünde siyasi bir çözüm bulunmasını istedi. Askeri kaynaklar, Haşdi Şaabi dahil İran yanlısı Şii milislerin, Esad güçlerine yardım etmek için Irak'tan Suriye'ye girdiğini duyurdu. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, Halep'teki Kürtleri tahliye etmeye başladıklarını açıkladı. Suriyeli muhalif lider Hadi el-Bahri, “Rejim BM sürecine ve siyasi geçişe bağlı kalana kadar durmayacağız” dedi ve yarından itibaren müzakereye hazır olduklarını söyledi. YPG, Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı. Rusya, Şam hükümetine "koşulsuz" desteğini yineledi.
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçlerin, Beşar Esad güçlerine karşı Halep'e 28 Kasım'da başlattığı saldırılar devam ediyor.
Halep'in büyük bölümünde ve İdlib'in tamamında kontrolü ele geçiren silahlı gruplar, son olarak Tel Rıfat'a girdi.
Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı. Tel Rıfat, 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elindeydi.