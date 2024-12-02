Suriye'de çatışmalar: Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta, YPG Halep'ten çekiliyor | Putin'den Esad'a tam destek

KÜRTLER TAHLİYE EDİLİYOR

ABD destekli, Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, Halep'in bazı bölgelerindeki Kürtleri güvenli bölgelere tahliye etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Suriye Demokratik Güçleri Başkanı Mazlum Abdi, yaptığı açıklamada “Halkımızın güvenliğini sağlamak ve ülkenin kuzeydoğusundaki güvenli bölgelerimize güvenli bir şekilde taşınmalarını kolaylaştırmak için Suriye'deki tüm ilgili taraflarla aktif bir şekilde koordinasyon halindeyiz” dedi.

Abdi, yaptığı açıklamada “Suriye'nin kuzeybatısındaki durum hızlı ve ani bir şekilde gelişti ve güçlerimiz birden fazla cepheden gelen yoğun saldırılarla karşı karşıya kaldı” dedi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde iletişimin kesildiğini açıkladı.