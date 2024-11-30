Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu!

108 YERLEŞİM YERİNİ ALDILAR

Silahlı gruplar, dört gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.