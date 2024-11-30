Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu!
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Dört gündür süren çatışmalarda silahlı gruplar, Halep'in iç mahallelerine kadar ilerledi. 108 yerleşimi ele geçiren rejim karşıtları, çok sayıda Suriye askerini öldürdü ve onlarcasını esir aldı. Rusya, Halep çevresindeki durumun Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu belirterek, Esad'a "düzeni yeniden kurma" çağrısı yaptı. Reuters haber ajansına göre Suriye yönetimi, Halep'in muhalifler tarafından ele geçirilmesi üzerine Rusya'dan ek askeri yardım sözü aldı. Halep'in çoğunluğunun muhaliflerin eline geçtiğini duyuran Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'i havadan vurduğunu duyurdu.
Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.
İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar Halep'in merkezine girmeye başladı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre çatışmalarda en az 311 kişi öldü. Bunların 183'ü HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ü asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'i de sivillerden oluşuyor.