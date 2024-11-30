Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu!

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Dört gündür süren çatışmalarda silahlı gruplar, Halep'in iç mahallelerine kadar ilerledi. 108 yerleşimi ele geçiren rejim karşıtları, çok sayıda Suriye askerini öldürdü ve onlarcasını esir aldı. Rusya, Halep çevresindeki durumun Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu belirterek, Esad'a "düzeni yeniden kurma" çağrısı yaptı. Reuters haber ajansına göre Suriye yönetimi, Halep'in muhalifler tarafından ele geçirilmesi üzerine Rusya'dan ek askeri yardım sözü aldı. Halep'in çoğunluğunun muhaliflerin eline geçtiğini duyuran Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'i havadan vurduğunu duyurdu.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 1

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.

İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar Halep'in merkezine girmeye başladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre çatışmalarda en az 311 kişi öldü. Bunların 183'ü HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ü asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'i de sivillerden oluşuyor.

O anın görüntülerini izlemek için tıklayın

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 2

KENTİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ELE GEÇİRDİLER

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünü kontrol ettiğini ve Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'e hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Bugün yapılan açıklamada, “Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefik gruplar şehrin büyük bir bölümünü, hükümet merkezlerini ve hapishaneleri kontrol altına aldı” denildi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 3

SAVUNMA HATLARI KIRILDI

Dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 4

108 YERLEŞİM YERİNİ ALDILAR

Silahlı gruplar, dört gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, bu sürede Halep ve İdlib illerinde en az 850 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 5

4 YIL SONRA İLK BÜYÜK SALDIRI

Operasyon, Suriyeli muhaliflerin Mart 2020'den bu yana rejim güçlerine karşı ilerleme sağladığı ilk büyük saldırısı.

2020'de, muhalefetin son kalesi İdlib'de, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla çatışmalar büyük ölçüde yatışmıştı.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 6

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İdlip'teki gelişmelere ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada "sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazasının ülkemiz açısından öncelikli bir mesele oduğunu" belirtti.

2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’yle ilgili bazı mutabakatlar yapıldığını ifade eden Keçeli, "Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir" dedi.

Sözcü Keçeli, şunları ekledi: "İdlip’e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur."

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 7

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU"

Bakanlık sözcüsü, yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesinin, Türkiye bakımından büyük önem teşkil ettiğini kaydetti.

Keçeli, "Diğer taraftan, mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç’teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye’yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sözcü, şunları ekledi: "Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz."

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 8

MSB: TÜRK BİRLİKLERİ İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, önceki gün yaptığı açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 9

ONLARCA ASKER ESİR ALINDI

HTŞ, çatışmaların ilk iki gününde, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi.

Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, HTŞ onlarca rejim askerini esir aldı.

Çatışmalarda çarşamba gününden bu yana 242 kişi öldü.

Suriye hükümetinden bir güvenlik yetkilisi, dün  Reuters'a yaptığı açıklamada Halep'e ordu takviyesi gönderildiğini söyledi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 10

SİVİLLER İDLİB KIRSALINA SIĞINDI

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı.

Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

Halep'te üniversite yerleşkesine düzenlenen saldırıda ikisi öğrenci olmak üzere dört sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 11

YENİ CEPHELER

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Silahlı gruplar, rejimin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 12

HALEP HAVALİMANI KAPATILDI

Diğer yandan Suriyeli yetkililer, Halep Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığını duyurdu. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 13

İRANLI GENERAL ÖLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi'nin Suriyeli muhaliflerin Halep'in batısına düzenlediği saldırıda öldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla da bilinen İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, "askeri danışman" olarak nitelendirilen Tuğgeneral Purhaşimi, Suriyeli muhaliflerin Halep yakınlarındaki saldırısında öldü.

Haberde, Purhaşimi'nin askeri görevleri hakkında detay verilmedi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 14

RUSYA'DAN EGEMENLİK AÇIKLAMASI

Rusya, Suriye'deki çatışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. 

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Halep çevresindeki durum Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir" denildi.

Kremlin, Suriye'yi Halep çevresinde acilen "düzeni sağlamaya" çağırdı.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'in büyük bölümü silahlı muhaliflerin eline geçti, Rusya Halep'i havadan vurdu! - 15
DAHA FAZLA GÖSTER