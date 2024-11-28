Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. İki gündür süren çatışmalarda muhalifler, Halep'e 1 kilometre mesafeye kadar yaklaştı ve 400 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele aldı. Dünden itibaren Halep ve İdlib'de 56 yerleşimi ele geçiren silahlı gruplar, çok sayıda Esad rejimi askerini öldürdü ve onlarcasını da esir aldı. Halep'in batısına düzenlenen bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi'nin öldüğü bildirildi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 1

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 2

İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar Halep'e yöneldi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 3

Silahlı muhalifler, yaklaşık 10 saat içinde, Halep kentine 4-5 kilometre mesafeye kadar ilerledi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 4

4 YIL SONRA İLK BÜYÜK SALDIRI

Operasyon, Suriyeli muhaliflerin Mart 2020'den bu yana rejim güçlerine karşı ilerleme sağladığı ilk büyük saldırısı.

2020'de, muhalefetin son kalesi İdlib'de, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla çatışmalar büyük ölçüde yatışmıştı.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 5

HALEP'E 1 KİLOMETRE

Halep ve İdlib illerinde süren çatışmalarda rejim karşıtı gruplar, 400 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

Silahlı gruplar, gece saatlerinde devam eden çatışmalar sonrası Halep'in dış mahallelerinden Yeni Halep Mahallesi'ne yaklaştı.

Böylece Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştılar.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 6

56 YERLEŞİMİN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİLER

İki gündür süren çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar, Halep ve İdlib'de 56 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 7

ELE GEÇİRİLEN BÖLGELER

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği bölgelerin arasında şunlar yer alıyor:

El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum, Şeyh Ali, Yaged Elades, Babis, Kefer Naha, Arrade, Mühendisin 2, Başkatin, Zirbe ve Mansura.


Bu bölgeler, daha önce Esad rejiminin kontrolündeydi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 8

MSB: TÜRK BİRLİKLERİ İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Esad güçleri ile muhalifler arasında süren çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

MSB kaynakları, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 9

Esad rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim birimlerini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 10

ONLARCA REJİM ASKERİ ESİR ALINDI

HTŞ, kontrolünü ele aldığı bölgelerde Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi.

Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü, HTŞ onlarca rejim askerini esir aldı.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 11

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı.

Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

Suriye haber ajansı, Halep Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda 4 kişini öldüğünü aktardı.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 12

HTŞ, İDLİB'İN DOĞUSUNDA 6 KÖYÜ ELE GEÇİRDİ

Çatışmaların şiddeti artarak devam ederken bu sabah saatlerinde yeni cepheler oluştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Silahlı gruplar, rejimin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 13

ASKERİ HAVAALANINA SALDIRI

Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti.

Rejjim güçleri ise çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 14

İRANLI GENERAL ÖLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi'nin Suriyeli muhaliflerin Halep'in batısına düzenlediği saldırıda öldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla da bilinen İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, "askeri danışman" olarak nitelendirilen Tuğgeneral Purhaşimi, Suriyeli muhaliflerin Halep yakınlarındaki saldırısında öldü.

Haberde, Purhaşimi'nin askeri görevleri hakkında detay verilmedi.

Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı - 15
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