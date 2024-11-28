Suriye'de çatışmalar sürüyor: Muhalifler Halep'in merkezine yaklaştı, onlarca rejim askeri esir alındı
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. İki gündür süren çatışmalarda muhalifler, Halep'e 1 kilometre mesafeye kadar yaklaştı ve 400 kilometrekarelik alanın kontrolünü ele aldı. Dünden itibaren Halep ve İdlib'de 56 yerleşimi ele geçiren silahlı gruplar, çok sayıda Esad rejimi askerini öldürdü ve onlarcasını da esir aldı. Halep'in batısına düzenlenen bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Keyumers Purhaşimi'nin öldüğü bildirildi.
Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.