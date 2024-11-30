Suriye'de çatışmalar: Halep ve İdlib'den sonra silahlı muhaliflerin yeni hedefi Hama | Esad'dan ilk açıklama
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Dört gündür süren çatışmalarda silahlı gruplar, Halep'in iç mahallelerine kadar ilerledi ve 100'den fazla yerleşim yerini ele geçirdi. Çatışmalarda 311 kişi öldüğünü belirten Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'in çoğunluğunun muhaliflerin eline geçtiğini açıkladı. Muhalif gruplar İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı ve Hama iline doğru ilerlemeye başladı. Şam'da ise Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin herhangi bir taraftan açıklama gelmedi. DHA'nın haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin teröristler karşısında toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini ve müttefiklerinin de yardımıyla düşmanlarını yeneceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.
Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.
İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar Halep'in büyük bölümünü ele geçirdi.
Muhalif gruplar ayrıca İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı. Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı rejim güçlerinden geri aldı.