Suriye'de çatışmalar: Rus uçakları muhalifleri bombalıyor | Muhalifler Tel Rifat'a operasyon başlattı

ESAD'DAN İLK AÇIKLAMA: MÜTTEFİKLERİMİZİN YARDIMIYLA DÜŞMANLARIMIZI YENECEĞİZ

DHA'nın haberine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmaların gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Esad, telefon görüşmesinde Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve köklerini kazıma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi.

Açıklamada, “Nahyan, görüşmede ülkesinin Suriye devletini desteklediğini ve terörle mücadelede yanında olduğunu bir kez daha vurguladı” ifadeleri kullanıldı.