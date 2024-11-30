Suriye'de çatışmalar: Rus uçakları muhalifleri bombalıyor | Muhalifler Tel Rifat'a operasyon başlattı
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Dört gündür süren çatışmalarda silahlı gruplar, Tel Rifat'a operasyon başlattı. Çatışmalarda 311 kişinin öldüğünü belirten Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'in çoğunluğunun muhaliflerin eline geçtiğini açıkladı. Muhalif gruplar İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı ve Hama'ya doğru ilerlemeye başladı. Suriye ordusu hazırlık amaçlı geri çekildiğini duyurdu. Suriye ve Rusya hava kuvvetlerine ait uçakların Suriyeli muhalifleri vurduğu aktarıldı. Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi meydanına kadar ulaşırken, dış kesimlerde teröristlerle çatışmalar sürüyor. SMO Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ve Mınnığ Havalimanı'nı ele geçirdi. Şam'da ise Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin herhangi bir taraftan açıklama gelmedi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Terörizm, destekçileri kim olursa olsun, sadece güç dilinden anlar ve onu bu dille kırıp ortadan kaldıracağız" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.
Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.
İdlib'den başlayan operasyonda, kalabalık muhalif gruplar Halep'in büyük bölümünü ele geçirdi.
Muhalif gruplar ayrıca İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı. Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı rejim güçlerinden geri aldı.
HTŞ'nin Halep'e girdiği anların görüntülerini izlemek için tıklayın