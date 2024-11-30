Suriye'de çatışmalar: Rus uçakları muhalifleri bombalıyor | Suriye Milli Ordusu Tel Rifat'a girdi
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Dört gündür süren çatışmalarda silahlı gruplar, Tel Rifat'a girdi. SMO birlikleri, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki, 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı. Çatışmalarda 311 kişinin öldüğünü belirten Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'in çoğunluğunun muhaliflerin eline geçtiğini açıkladı. Muhalif gruplar İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı ve Hama'ya doğru ilerlemeye başladı. Suriye ordusu hazırlık amaçlı geri çekildiğini duyurdu. Suriye ve Rusya hava kuvvetlerine ait uçakların Suriyeli muhalifleri vurduğu aktarıldı. Çatışmalarda SMO birlikleri, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ve Mınnığ Havalimanı'nı ele geçirdi. Şam'da Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı iddia edilirken herhangi bir açıklama yapılmadı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Terörizm, destekçileri kim olursa olsun, sadece güç dilinden anlar ve onu bu dille kırıp ortadan kaldıracağız" açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.
Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı büyük bir operasyon başlattı.
SMO birlikleri, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine girdi. 8 yıldır terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin işgalindeki ilçede kontrolü sağladı.
Muhalif gruplar ayrıca İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı rejim güçlerinden geri aldı.
HTŞ'nin Halep'e girdiği anların görüntülerini izlemek için tıklayın