Suriye'de çatışmalar: Rus uçakları muhalifleri bombalıyor | Suriye Milli Ordusu Tel Rifat'a girdi

REJİM KARŞITI GRUPLAR HAMA'YA İLERLİYOR

Suriyeli rejim muhalifleri, Çarşamba günü Halep'e operasyon başlatmıştı. Rejim güçleri bazı yerlerden çekilirken bölgeyi YPG'ye devretti.



Terör örgütü, Fırat Nehri’nin doğusundan Halep bölgesine takviye güç göndererek tahkimata başlamıştı. Tel Rıfat ile yine örgütün işgalinde olan Münbiç arasında "terör koridoru" kurulması hazırlıkları yapılıyordu. Bunun üzerine Suriye Milli Ordusu, örgüte karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.



Tel Rıfat kuşatıldı. Suriye Milli Ordusu, ilçenin batısındaki Deyr Cemal'den ilçe merkezine girdi. Merkezin tamamında kontrolü sağladı. İlçe merkezinin yanı sıra 24 köy kurtarıldı.



Başını Heyet Tahrir Eş-Şam'ın çektiği rejim muhalifleri de Halep'i ele geçirdi.



Kent merkezinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kardeşi Basil Esad'ın heykeli yıkıldı.

Çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken Şam'da ise Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin herhangi bir taraftan açıklama gelmedi.