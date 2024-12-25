Suriye'de çöken rejimden kalanlar: Uyuşturucu maddeler ateşe verildi

Suriye'de Esad'ı deviren gruplar, başkent Şam'da bulunan rejimin istihbarat yerleşkesinde depolanmış çok sayıda uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.

Suriye'de çöken rejimden kalanlar: Uyuşturucu maddeler ateşe verildi - 1

Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkıyor.

Rejimi deviren gruplar, Şam'daki Kefer Süse Mahallesi'nde, çöken rejimin istihbarat yerleşkesinde sevkiyata hazır şekilde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde tespit etti.

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Suriye'de çöken rejimden kalanlar: Uyuşturucu maddeler ateşe verildi - 2

Sentetik uyuşturucu hap ve esrarla dolu çuvallar ve paketler, 227 numaralı güvenlik biriminin avlusunda istiflendi.

Gruplar, ele geçirdikleri uyuşturucuları önce kayıtlara geçirdi, sonra da yakarak imha etti.

Şam'ın batısındaki Dimes kasabasında da Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a ait olduğu tespit edilen villanın, uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Suriye'de çöken rejimden kalanlar: Uyuşturucu maddeler ateşe verildi - 3

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti.

Mahir Esad'ın başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk etti.

Suriye'de çöken rejimden kalanlar: Uyuşturucu maddeler ateşe verildi - 4

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, uyuşturucu hap sevkiyatlarının ana çıkış bölgelerinin Suriye ve Lübnan olduğu, Körfez Arap ülkelerine bu sevkiyatların ya doğrudan kara veya deniz yoluyla ya da diğer bölgeler üzerinden dolaylı ulaştığı bildirilmişti.

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