Suriye'de çöken rejimden kalanlar: Uyuşturucu maddeler ateşe verildi
Suriye'de Esad'ı deviren gruplar, başkent Şam'da bulunan rejimin istihbarat yerleşkesinde depolanmış çok sayıda uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.
Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkıyor.
Rejimi deviren gruplar, Şam'daki Kefer Süse Mahallesi'nde, çöken rejimin istihbarat yerleşkesinde sevkiyata hazır şekilde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde tespit etti.