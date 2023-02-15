Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, iç savaş nedeniyle zaten harap olan Suriye'de büyük bir yıkıma neden oldu. ABD'li teknoloji şirketi Maxar, ülkedeki yıkımın uydu görrüntüleri paylaşarak, Suriye'deki durumun ciddiyetini ortaya koydu. Bununla birlikte, depremler nedeniyle Suriye'de en az 5 bin 800 can kaybı yaşanırken binlerce kişi yaralandı.

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 1

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 2

EN AZ 5 BİN 800 ÖLÜM

Al Jeezara’nın Birleşmiş Milletler (BM), STK’lar ve Suriye hükümetinden derlediği bilgilere göre, depremler nedeniyle Suriye'de en az 5 bin 800 kişi hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 3

Söz konusu ölümler, 4,6 milyonluk nüfusun yüzde 90'ının depremlerden önce bile insani yardıma muhtaç olduğu bölgede, iç savaş nedeniyle bildirilen toplam ölümlerin sayısının neredeyse dörtte birinine eşdeğer. 

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 4

SURİYE'DE 5,3 MİLYON İNSAN EVSİZ KALABİLİR

BM, ayrıca depremlerden sonra Suriye'de 5,3 milyon kadar insanın evsiz kalabileceğini tahmin ederken, Türkiye ve Suriye'de yaklaşık 900 bin kişinin  acil sıcak gıdaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi. 

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 5

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI ORTAYA ÇIKARDI

Bununla birlikte, Suriye'nin kuzeybatısındaki küçük bir kasabanın uydu görüntüleri, geçen hafta meydana gelen depremin neden olduğu büyük yıkımı ortaya koydu. 

Fotoğraf: 10 Ekim 2022, Jinderis.

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 6

Muhaliflerin kontrolündeki bölgede kurtarma çalışmalarına öncülük eden Beyaz Baretliler adlı sivil savunma grubu, Jinderis’teki durumun çok kötü olduğunu belirterek depremleri felaket olarak niteledi. 

Fotoğraf: 11 Şubat 2023, Jinderis. 

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 7

Beyaz Baretliler Jinderis’teki enkazlardan 517 cesedin çıkarıldığını ve 813 yaralının daha hayatta kaldığını açıkladı. Jinderis, Beyaz Baretliler ve kasaba sakinlerinin gerçekleştirdiği birkaç olağanüstü kurtarma operasyonuna da sahne oldu.

Fotoğraf: 10 Ekim 2022, Jinderis.

GÖBEK KORDONU ANNESİNE BAĞLI OLARAK ENKAZDAN KURTARILDI

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 8

Ancak Beyaz Baretliler, BM ve uluslararası toplumun talep ettikleri ekipmanları teslim edememesi nedeniyle operasyonlarının engellendiğinden şikayet etti.

Fotoğraf: 11 Şubat 2023, Jinderis. 

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 9

Beyaz Baretliler'in başkanı Raed al-Salah, Suriye'nin kuzeybatıda hayatta kalanları arama çalışmalarının sona ermek üzere olduğunu aktardı.

Fotoğraf: 10 Ekim 2022, Jinderis.

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 10

ENKAZDA HAYAT İZİ KALMADI

Reuters’a konuşan Salah "Elimizdeki göstergeler enkazda hayatta kalan olmadığına dair, ancak son kontrollerimizi yapıyoruz."

Fotoğraf: 11 Şubat 2023, Jinderis. 

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 11

Diğer taraftan BM, Suriye genelinde 7 bin 400 binanın tamamen veya kısmen yıkıldığını ve depremlerden 8,8 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 12

Öte yanda, depremler Suriye'de  yaklaşık 12 yıl önce başlayan iç savaşın başlamasından bu yana insani ihtiyaçların en yüksek seviyede olduğu ülkedeki durumu daha da kötüleştirdi. Depremler, aynı zamanda yılın en soğuk döneminde ve bir kolera salgınının ortasında da yaşandı.

Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 13

SORUMLUSU YILLARCA SÜREN BOMBARDIMAN 

Kuzeybatıdaki İdlib kentindeki Suriyeli bir inşaat mühendisi ise 9 saat arayla meydana gelen depremlerin ardından binaların hızla çökmesinden hükümet güçleri tarafından yıllarca süren bombardımanın sorumlu olduğunu söyledi.

Saria Bitar, Suriye savaşına atıfta bulunarak, "İdlib ve Halep kırsalındaki binaların hızla çökmesinin birinci nedeni, bu şehirlerin son 10 yılda her türlü ağır silahla uğradığı şiddetli saldırılardır. Daha önce, Esad rejiminin en kötü saldırılarına maruz kalan Doğu Halep'te, yıkılan binaların altyapısı zaten zayıftı." diye açıkladı.
Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı - 14

Aynı zamanda Hathi Hayati Gönüllülük Grubu Başkanı Bitar, Suriye'deki eski binaların da doğal afetlere dikkat edilmeden yapıldığını, yeni yapılan bazı binaların ise teknik ve mühendislik kurallarına uygun olmadığını sözlerine ekledi. Bitar, “Temellere yeterli sayıda metal çubuk konulmaması da buna bir örnek.” diye konuştu.

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