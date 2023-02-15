Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı

SORUMLUSU YILLARCA SÜREN BOMBARDIMAN

Kuzeybatıdaki İdlib kentindeki Suriyeli bir inşaat mühendisi ise 9 saat arayla meydana gelen depremlerin ardından binaların hızla çökmesinden hükümet güçleri tarafından yıllarca süren bombardımanın sorumlu olduğunu söyledi.

Saria Bitar, Suriye savaşına atıfta bulunarak, "İdlib ve Halep kırsalındaki binaların hızla çökmesinin birinci nedeni, bu şehirlerin son 10 yılda her türlü ağır silahla uğradığı şiddetli saldırılardır. Daha önce, Esad rejiminin en kötü saldırılarına maruz kalan Doğu Halep'te, yıkılan binaların altyapısı zaten zayıftı." diye açıkladı.