Suriye'de depremlerin neden olduğu yıkım uydudan görüntülendi: En az 5 bin 800 can kaybı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.
Al Jeezara’nın Birleşmiş Milletler (BM), STK’lar ve Suriye hükümetinden derlediği bilgilere göre, depremler nedeniyle Suriye'de en az 5 bin 800 kişi hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.
Söz konusu ölümler, 4,6 milyonluk nüfusun yüzde 90'ının depremlerden önce bile insani yardıma muhtaç olduğu bölgede, iç savaş nedeniyle bildirilen toplam ölümlerin sayısının neredeyse dörtte birinine eşdeğer.
BM, ayrıca depremlerden sonra Suriye'de 5,3 milyon kadar insanın evsiz kalabileceğini tahmin ederken, Türkiye ve Suriye'de yaklaşık 900 bin kişinin acil sıcak gıdaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Bununla birlikte, Suriye'nin kuzeybatısındaki küçük bir kasabanın uydu görüntüleri, geçen hafta meydana gelen depremin neden olduğu büyük yıkımı ortaya koydu.
Fotoğraf: 10 Ekim 2022, Jinderis.
Muhaliflerin kontrolündeki bölgede kurtarma çalışmalarına öncülük eden Beyaz Baretliler adlı sivil savunma grubu, Jinderis’teki durumun çok kötü olduğunu belirterek depremleri felaket olarak niteledi.
Fotoğraf: 11 Şubat 2023, Jinderis.
Beyaz Baretliler Jinderis’teki enkazlardan 517 cesedin çıkarıldığını ve 813 yaralının daha hayatta kaldığını açıkladı. Jinderis, Beyaz Baretliler ve kasaba sakinlerinin gerçekleştirdiği birkaç olağanüstü kurtarma operasyonuna da sahne oldu.
Fotoğraf: 10 Ekim 2022, Jinderis.
Ancak Beyaz Baretliler, BM ve uluslararası toplumun talep ettikleri ekipmanları teslim edememesi nedeniyle operasyonlarının engellendiğinden şikayet etti.
Fotoğraf: 11 Şubat 2023, Jinderis.
Beyaz Baretliler'in başkanı Raed al-Salah, Suriye'nin kuzeybatıda hayatta kalanları arama çalışmalarının sona ermek üzere olduğunu aktardı.
Fotoğraf: 10 Ekim 2022, Jinderis.
Reuters’a konuşan Salah "Elimizdeki göstergeler enkazda hayatta kalan olmadığına dair, ancak son kontrollerimizi yapıyoruz."
Fotoğraf: 11 Şubat 2023, Jinderis.
Diğer taraftan BM, Suriye genelinde 7 bin 400 binanın tamamen veya kısmen yıkıldığını ve depremlerden 8,8 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.
Öte yanda, depremler Suriye'de yaklaşık 12 yıl önce başlayan iç savaşın başlamasından bu yana insani ihtiyaçların en yüksek seviyede olduğu ülkedeki durumu daha da kötüleştirdi. Depremler, aynı zamanda yılın en soğuk döneminde ve bir kolera salgınının ortasında da yaşandı.
Kuzeybatıdaki İdlib kentindeki Suriyeli bir inşaat mühendisi ise 9 saat arayla meydana gelen depremlerin ardından binaların hızla çökmesinden hükümet güçleri tarafından yıllarca süren bombardımanın sorumlu olduğunu söyledi.Saria Bitar, Suriye savaşına atıfta bulunarak, "İdlib ve Halep kırsalındaki binaların hızla çökmesinin birinci nedeni, bu şehirlerin son 10 yılda her türlü ağır silahla uğradığı şiddetli saldırılardır. Daha önce, Esad rejiminin en kötü saldırılarına maruz kalan Doğu Halep'te, yıkılan binaların altyapısı zaten zayıftı." diye açıkladı.
Aynı zamanda Hathi Hayati Gönüllülük Grubu Başkanı Bitar, Suriye'deki eski binaların da doğal afetlere dikkat edilmeden yapıldığını, yeni yapılan bazı binaların ise teknik ve mühendislik kurallarına uygun olmadığını sözlerine ekledi. Bitar, “Temellere yeterli sayıda metal çubuk konulmaması da buna bir örnek.” diye konuştu.