Suriye'de enkazda doğan mucize bebeği amcası evlat edindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de enkaz altında göbek kordonu annesine bağlı halde bulunan mucize bebek, amcası tarafından evlat edinildi. Bebeğin annesi, enkaz altında doğum yaptıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Suriye'de enkazda doğan mucize bebeği amcası evlat edindi - 1

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açarken, Suriye'nin kuzeyinde de binlerce can kaybına neden oldu.

Suriye'de enkazda doğan mucize bebeği amcası evlat edindi - 2

Suriye'nin kuzeyini vuran depremde en çok akıllarda yer eden ise enkaz altında doğan bebeğin mahalle halkı tarafından göbek bağı ile kurtarıldığı anların görüntüsü olmuştu. Anne Afraa Abu Hadiya ise bebeğini doğurduktan sonra enkazda can vermişti.

Suriye'de enkazda doğan mucize bebeği amcası evlat edindi - 3

Depremde hayata gözlerini açan ancak annesi, babası ve 4 kardeşini kaybeden bebeği amcası evlatl edindi. Mucize bebeğe annesinin adı verildi.

Suriye'de enkazda doğan mucize bebeği amcası evlat edindi - 4

Afraa'yı evlat edinen amca, "Afraa bizim için çok değerli. Ailesinde ondan başka kimse kalmadı. O sadece bizim için değil, kaybettiğimiz tüm akrabalarımızdan kalan çok kıymetli bir hatıra." diye konuştu.

Suriye'de enkazda doğan mucize bebeği amcası evlat edindi - 5

Aile, Afraa bebeği yeni doğan kız çocuklarıyla beraber büyüteceklerini söyledi.

Suriye'de enkazda doğan mucize bebeği amcası evlat edindi - 6

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye’de 5 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Suriye’de depremin büyük yıkıma yol açtığı ve 513 kişinin hayatını kaybettiği Cinderes beldesi, en çok can kaybının yaşandığı bölge oldu.

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