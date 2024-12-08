Suriye'de Esad rejimi çöktü: Dünya nasıl tepki verdi?

TRUMP: SURİYE BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Trump, "Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." ifadelerini kullandı.