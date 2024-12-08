Suriye'de Esad rejimi çöktü: Dünya nasıl tepki verdi?
Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif grupların Humus'un ardından başkent Şam'a da girmesiyle rejim çöktü. İddialara göre Devlet Başkanı Beşar Esad da başkent Şam'dan kaçtı... Dünya ülkelerinden ise son gelişmelere ilişkin açıklamalar gecikmedi. İşte Suriye'de rejimin çöküşüne dünyadan ilk tepkiler...
Rejim karşıtı güçler Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Suriye başkentinin ele geçirilmesinin ardından karmaşa yaşanıyor.
Reuters'a göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam Uluslararası Havaalanı'ndan bir uçağa bindi ve bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.