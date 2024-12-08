Suriye'de Esad rejimi çöktü: Dünya nasıl tepki verdi?

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif grupların Humus'un ardından başkent Şam'a da girmesiyle rejim çöktü. İddialara göre Devlet Başkanı Beşar Esad da başkent Şam'dan kaçtı... Dünya ülkelerinden ise son gelişmelere ilişkin açıklamalar gecikmedi. İşte Suriye'de rejimin çöküşüne dünyadan ilk tepkiler...

Suriye'de Esad rejimi çöktü: Dünya nasıl tepki verdi? - 1

Rejim karşıtı güçler Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Suriye başkentinin ele geçirilmesinin ardından karmaşa yaşanıyor.

Reuters'a göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam Uluslararası Havaalanı'ndan bir uçağa bindi ve bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de Esad rejimi çöktü: Dünya nasıl tepki verdi? - 2

Suriyeli muhalifler, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklaması yaptı.

Muhalifler, televizyondan yayınlanan bildiride "Esad rejimini devirdikleri ve Şam'ı kurtardıklarını" duyurdu.

Dünya ülkelerinden ise konuya ilişkin açıklamalar gecikmedi. İşte Suriye'de rejimin çöküşüne dünyadan ilk tepkiler...

Suriye'de Esad rejimi çöktü: Dünya nasıl tepki verdi? - 3

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelere ilişkin Amerika Birleşik Devletleri’nden ilk resmi açıklama geldi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi, Suriye’deki olağanüstü durumu yakından takip ediyor ve sahadaki yerel ortaklarıyla sürekli iletişim halinde.” denildi.

Suriye'de Esad rejimi çöktü: Dünya nasıl tepki verdi? - 4

İSRAİL ORDUSU: BİRLİKLERİMİZ TAMPON BÖLGEDE

İsrail ordusu da Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Ordu açıklamasında, Suriye'de yaşanan olaylara müdahale edilmediği ve birliklerin tampon bölgede konuşlandırdığı belirtildi.

Suriye'de Esad rejimi çöktü: Dünya nasıl tepki verdi? - 5

TRUMP: SURİYE BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Trump, "Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." ifadelerini kullandı.

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