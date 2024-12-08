Suriye'de Esad rejimi çöktü: Şimdi ne olacak?
Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla hızla değişti. Rejim karşıtı güçler, 7 Aralık gecesi başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşar Esad ise ülkeden kaçtı. Askeri uzmanlar, rejime yönelik saldırıyı "kontrollü yıkım planı" olarak niteledi. Peki Şam nasıl bu kadar hızlı düştü? Suriye'de bundan sonra ne olacak?
ESAD REJİMİ DÜŞTÜ
Suriye'de dün gece Esad rejimi düştü.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktaya hareket ettiği duyuruldu.
Sadece 12 günde, muhalifler kuzeyden ve güneyden Şam'ın kalbine yürüdü.
Şam'a giren Suriyeli muhalifler, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklaması yaptı. Muhalifler "karanlık günler sona erdi" ifadelerini kullandı.
Peki Şam nasıl bu kadar hızlı düştü? Suriye'de bundan sonra ne olacak?