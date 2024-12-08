Suriye'de Esad rejimi çöktü: Şimdi ne olacak?

"DİRİLİŞ EKSENİ"

Tüm bu gruplar, Irak'taki milisler ve Gazze'deki Hamas'la birlikte, Tahran'ın "Direniş Ekseni" olarak tanımladığı ve şu anda ciddi şekilde hasar gören yapıyı oluşturuyor.

Askeri uzmanlara göre, İran'ın varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü İsrail'de ise bu yeni tablo memnuniyetle karşılanacak.