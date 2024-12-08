Suriye’de Esad rejimi çöktü! ABD’den ilk açıklama: Başkan Biden yakından takip ediyor
Suriye’de 53 yıllık Esad rejimi sona erdi. Muhalifler Suriye’nin başkenti Şam’da kontrolü ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nden de gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden ve ekibinin yaşananları yakından takip ettiği belirtildi.
Suriye’nin başkenti Şam’da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle Esad rejimi çöktü.
Devlet Başkanı Esad, başkentten ayrıldı.
Esad’ın nereye gittiği şimlilik bilinmiyor.