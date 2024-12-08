Suriye’de Esad rejimi çöktü! ABD’den ilk açıklama: Başkan Biden yakından takip ediyor

ABD'DEN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelere ilişkin Amerika Birleşik Devletleri’nden ilk resmi açıklama geldi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi, Suriye’deki olağanüstü durumu yakından takip ediyor ve sahadaki yerel ortaklarıyla sürekli iletişim halinde.” denildi.