Suriye’de Esad rejimi çöktü! ABD’den ilk açıklama: Başkan Biden yakından takip ediyor

Suriye’de 53 yıllık Esad rejimi sona erdi. Muhalifler Suriye’nin başkenti Şam’da kontrolü ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nden de gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden ve ekibinin yaşananları yakından takip ettiği belirtildi.

Suriye’de Esad rejimi çöktü! ABD’den ilk açıklama: Başkan Biden yakından takip ediyor - 1

Suriye’nin başkenti Şam’da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle Esad rejimi çöktü.

Devlet Başkanı Esad, başkentten ayrıldı.

Esad’ın nereye gittiği şimlilik bilinmiyor.

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Suriye’de Esad rejimi çöktü! ABD’den ilk açıklama: Başkan Biden yakından takip ediyor - 2

ABD'DEN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelere ilişkin Amerika Birleşik Devletleri’nden ilk resmi açıklama geldi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi, Suriye’deki olağanüstü durumu yakından takip ediyor ve sahadaki yerel ortaklarıyla sürekli iletişim halinde.” denildi.
Suriye’de Esad rejimi çöktü! ABD’den ilk açıklama: Başkan Biden yakından takip ediyor - 3

MUHALİFLER BAŞKENT ŞAM’DA

Suriye Gözlemevi, Suriye ordu güçlerinin Şam Uluslararası Havalimanı’nı terk ettiğini açıkladı.

Reuters’a göre Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti.

Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Şam’dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini duyurdu.

Suriye’de Esad rejimi çöktü! ABD’den ilk açıklama: Başkan Biden yakından takip ediyor - 4

BAŞBAKAN’DAN MUHALİFLERE MESAJ

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Muhammed Gazi El-Celali, "Evi̇mdeyi̇m, hükümeti̇ devretme konusunda destek vereceği̇m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum." dedi.

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı.
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