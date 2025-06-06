Suriye'de Esad'ın ardından ilk özgür Kurban Bayramı

Suriye'nin başkenti Şam'da yaklaşık 2 bin Müslüman, tarihi Emevi Camii'nde saf tutarak, Esad rejimi sonrası ilk Kurban Bayramı namazını kıldı.

Suriye'de Esad'ın ardından ilk özgür Kurban Bayramı - 1

SURİYE'DE BAYRAM COŞKUSU

Suriye'de Müslümanlar, devrik Esad rejiminin ardından ilk Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor.

Suriyelilerin bayram hazırlıkları günlerdir devam ediyor.

Başkent Şam'da yaklaşık 2 bin Müslüman, bayram namazı için sabah tarihi Emevi Camii'ne akın etti.

Tarihi camide saf tutan Müslümanlar, yerel saatle 06.15'te bayram namazını eda etti.

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Suriye'de Esad'ın ardından ilk özgür Kurban Bayramı - 2

Bayram namazı boyunca bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

Polis ekipleri, sağlık görevlileri ve ambulanslar cami çevresinde konuşlandırıldı. Bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Suriye'de Esad'ın ardından ilk özgür Kurban Bayramı - 3

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

Bayramı 14 yıl aradan sonra ilk kez memleketinde kutlayan Suriyeli bir esnaf, "14 yıl sonra yeniden Şam'da bayram namazı kılmak tarifsiz bir duygu. Bugün Emevi Camii'nde sadece Suriyeliler değil, farklı ülkelerden gelen yabancılar da vardı" dedi.

Suriye'de Esad'ın ardından ilk özgür Kurban Bayramı - 4
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