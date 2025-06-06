Suriye'de Esad'ın ardından ilk özgür Kurban Bayramı
Suriye'nin başkenti Şam'da yaklaşık 2 bin Müslüman, tarihi Emevi Camii'nde saf tutarak, Esad rejimi sonrası ilk Kurban Bayramı namazını kıldı.
SURİYE'DE BAYRAM COŞKUSU
Suriye'de Müslümanlar, devrik Esad rejiminin ardından ilk Kurban Bayramı coşkusunu yaşıyor.
Suriyelilerin bayram hazırlıkları günlerdir devam ediyor.
Başkent Şam'da yaklaşık 2 bin Müslüman, bayram namazı için sabah tarihi Emevi Camii'ne akın etti.
Tarihi camide saf tutan Müslümanlar, yerel saatle 06.15'te bayram namazını eda etti.