Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu: Muhammed El Beşir kimdir?
Suriye'nin yeni yönetimi, Muhammed El Beşir'i geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçti. El Cezire'nin bildirdiğine göre karar, silahlı muhaliflerin operasyon komutanı Ahmed El Şaraa, El Beşir ve hükümeti yönetmekle görevlendirilen rejimin eski başbakanı Muhammed El Celali arasında yapılan toplantının ardından alındı. Peki Suriye'nin yeni başbakanı Muhammed El Beşir kimdir?
Suriye'de yeni yönetimin geçiş hükümeti için başbakan belli oldu.
El Cezire'nin bildirdiğine göre Suriye'nin yeni yönetimi, Muhammed El Beşir'i geçiş hükümeti başbakanı olarak seçti.