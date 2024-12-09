Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı belli oldu: Muhammed El Beşir kimdir?

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Bu arada muhalefetin siyasi işler departmanı, Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'deki güvenlik ve siyasi durumu görüşmek üzere yabancı diplomatik misyonlarla yoğun toplantılar düzenliyor.

Şam'daki Siyasi İşler Departmanı, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, geri dönen Suriyelileri kabul etmek için gerekli koşulların yaratılması ve güvenli bir ortamın sağlanması için çalışacaklarını belirtti.