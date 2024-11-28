Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı
Suriye'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, Beşar Esad güçlerine Halep'in kuzeyinden sürpriz bir saldırı başlattı. Dün sabahtan bu yana süren çatışmalarda 132 kişinin öldüğü bildirildi. HTŞ, 32 köy ve noktayı ele geçirdi. MSB kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ettiklerini, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.
Suriye rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam örgütü, sürpriz bir şekilde Halep'in kuzeyinden saldırı başlattı.
Çatışmalar ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.
Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bu sabah iki köyü daha ele geçirdi.