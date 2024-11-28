Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı

ASKERİ HAVAALANINA SALDIRI

Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti.

Rejjim güçleri ise çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.