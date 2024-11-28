Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı

Suriye'de rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, Beşar Esad güçlerine Halep'in kuzeyinden sürpriz bir saldırı başlattı. Dün sabahtan bu yana süren çatışmalarda 132 kişinin öldüğü bildirildi. HTŞ, 32 köy ve noktayı ele geçirdi. MSB kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ettiklerini, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı - 1

Suriye rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam örgütü, sürpriz bir şekilde Halep'in kuzeyinden saldırı başlattı.

Çatışmalar ilk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başladı ve gün boyunca sürdü.

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bu sabah iki köyü daha ele geçirdi.

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Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı - 2

132 KİŞİ ÖLDÜ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalarda ölenlerin sayısının 65‘i Heyet Tahrir El Şam'dan, 18’i müttefik gruplardan ve 49‘u rejim güçlerinden olmak üzere 132’ye yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığındı.

Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı - 3

MSB: TÜRK BİRLİKLERİ İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Esad güçleri ile muhalifler arasında süren çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

MSB kaynakları, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı - 4

ELE GEÇİRİLEN BÖLGELER

Rejim karşıtı grupların Halep'in batı kırsalında kontrolünü ele geçirdiği yerleşim yeri ve noktalar şu şekilde açıklandı:

"El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El Hüte, ⁠El Dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet er Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel, Kefercum ve Şeyh Ali."

Bu bölgeler daha önce Esad rejİminin kontrolündeydi.

Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı - 5

ASKERİ HAVAALANINA SALDIRI

Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar ayrıca günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti.

Rejjim güçleri ise çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı - 6

ASKERLERİ ESİR ALDILAR

Hey'et Tahrir El Şam ve müttefik güçleri, rejim güçlerinden ağır askeri teçhizat ve araçlar ele geçirdiklerini ve onlarca rejim askerini esir aldıklarını bildirdi.

Çatışmalarda çok sayıda rejim askerinin de öldüğü bildirildi.

Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı - 7

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Rejim karşıtı gruplar, rejim kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas ve Şabur köylerini ele geçirdi.

Suriye'de Halep karıştı: Esad güçleri ve rejim karşıtları arasında şiddetli çatışma | MSB açıklama yaptı - 8
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