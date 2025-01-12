Suriye'de korkunç görüntüler: Bina temellerinden insan kemikleri çıkıyor!
Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin saldırıları sonucu enkaza dönen Tadomon Mahallesi'nde binaların temellerinden insan kemikleri çıkartıldı. Bölgede bulunan neredeyse her binanın altından çıkarılan kemikler, Tadomon sakinleri tarafından torbalara konularak DNA eşleşmeleri için yetkililere teslim edildi.
NEREDEYSE HER BİNANIN ALTINDAN ÇIKIYOR
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Midan bölgesinde bulunan Tadamon Mahallesi, Esad rejiminin saldırılarının izlerini taşıyor.
Rejim saldırıları sonucu enkaza dönen ve istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 2013 yılında 41 sivili gözlerini bağlayarak öldürmesiyle hatırlanan mahalledeki binaların altından rejim güçleri tarafından öldürülen sivillerin kemikleri çıkarılıyor.
Neredeyse her binanın altından çıkarılan kemikler, Tadomon sakinleri tarafından torbalara konularak DNA eşleşmeleri için korunuyor.