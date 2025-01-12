Suriye'de korkunç görüntüler: Bina temellerinden insan kemikleri çıkıyor!

"TOPLU MEZAR ALANI"

Tadamon Mahallesi'nde her sokakta yerin altından insan cesedi çıktığını söyleyen Enes Sueydani, “Burası Emced Yusuf'un öldürdüğü insanların toplu mezarının bulunduğu alan. Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı. Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz." diye konuştu.