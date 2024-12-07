Suriye'de muhalifler Dera ile Suveyda'yı ele geçirdi, rejim güçleri Fırat'ın doğusundan çekildi
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhalif grupların Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Rejim güçleri, Ürdün sınırındaki bölgeden çekilmişti ancak güney Dera ve Suveyda vilayetlerinde yeniden konuşlandıklarını duyurdu. Muhaliflerin ayrıca Süveyda il merkezinde de kontrolü sağladığı bildirildi. Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.
Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi.
Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.
Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ve Suveyda il merkezi ise muhalif grupların kontrolüne geçti.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün gece yaptığı açıklamada, “Yerel gruplar Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetinde daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Rejim güçleri art arda çekilirken artık vilayetin yüzde 90'ından fazlasını kontrol ediyorlar” ifadelerini kullandı.