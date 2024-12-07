Suriye'de muhalifler Dera ile Suveyda'yı ele geçirdi, rejim güçleri Fırat'ın doğusundan çekildi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhalif grupların Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Rejim güçleri, Ürdün sınırındaki bölgeden çekilmişti ancak güney Dera ve Suveyda vilayetlerinde yeniden konuşlandıklarını duyurdu. Muhaliflerin ayrıca Süveyda il merkezinde de kontrolü sağladığı bildirildi. Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Suriye'de muhalifler Dera ile Suveyda'yı ele geçirdi, rejim güçleri Fırat'ın doğusundan çekildi - 1

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi.

Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ve Suveyda il merkezi ise muhalif grupların kontrolüne geçti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün gece yaptığı açıklamada, “Yerel gruplar Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetinde daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Rejim güçleri art arda çekilirken artık vilayetin yüzde 90'ından fazlasını kontrol ediyorlar” ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de muhalifler Dera ile Suveyda'yı ele geçirdi, rejim güçleri Fırat'ın doğusundan çekildi - 2

HAFIZ ESAD'IN HEYKELİNİ YIKTILAR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, insanlar kutlama amacıyla şehrin ana meydanında havaya ateş açtı.

Bazıları da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini yıktı.

Suriye'de muhalifler Dera ile Suveyda'yı ele geçirdi, rejim güçleri Fırat'ın doğusundan çekildi - 3

ÜRDÜN'LE KOMŞU

Dera vilayeti, Ürdün ile sınır komşusu.

Ürdün, Suriye ile olan sınırını dün kapattığını açıkladı.

Esad'ın müttefiki Rusya'nın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen Dera'da son yıllarda sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Suriye'de muhalifler Dera ile Suveyda'yı ele geçirdi, rejim güçleri Fırat'ın doğusundan çekildi - 4

ABD'DEN İÇ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Beyaz Saray da dün bir açıklama yaparak Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

ABD'li sözcü Karine Jean-Pierre, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" dedi.

Esad rejiminin "Rusya ile İran'a bel bağlamasının" şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yarattığını belirten Beyaz Saray sözcüsü, "Kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir" diye ekledi.

Suriye'de muhalifler Dera ile Suveyda'yı ele geçirdi, rejim güçleri Fırat'ın doğusundan çekildi - 5

SON YAŞANANLAR

İki büyük şehir Halep ve Hama, geçtiğimiz günlerde silahlı muhalif gruplar tarafından ele geçirilmişti.

Rejim güçleri dün Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekilmiş ve burayı terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

Rusya ise vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yaparken İsrail ordusu, işgal altındaki Golan tepelerine takviye güç gönderdi.

Suriye'de muhalifler Dera ile Suveyda'yı ele geçirdi, rejim güçleri Fırat'ın doğusundan çekildi - 6
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