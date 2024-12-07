Suriye'de muhalifler Dera'yı ele geçirdi, Beyaz Saray "iç savaş" açıklaması yaptı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhalif grupların Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Rejim güçleri, Ürdün sınırındaki bölgeden çekilmişti ancak güney Dera ve Süveyda vilayetlerinde yeniden konuşlandıklarını duyurdu. ABD'den yapılan açıklamada ise Esad rejiminin "Rusya ile İran'a bel bağlamasının" şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yarattığı belirtildi. Beyaz Saray, "ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç" başlatılması çağrısında bulundu.

Suriye'de muhalifler Dera'yı ele geçirdi, Beyaz Saray "iç savaş" açıklaması yaptı - 1

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin Dera kentinin kontrolünü kaybettiğini açıkladı.

İngiltere merkezli Gözlemevi dün gece yaptığı açıklamada, “Yerel gruplar Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetinde daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Rejim güçleri art arda çekilirken artık vilayetin yüzde 90'ından fazlasını kontrol ediyorlar” ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Suriye'de muhalifler Dera'yı ele geçirdi, Beyaz Saray "iç savaş" açıklaması yaptı - 2

HAFIZ ESAD'IN HEYKELİNİ YIKTILAR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, insanlar kutlama amacıyla şehrin ana meydanında havaya ateş açtı.

Bazıları da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini yıktı.

Suriye'de muhalifler Dera'yı ele geçirdi, Beyaz Saray "iç savaş" açıklaması yaptı - 3

ÜRDÜN'LE KOMŞU

Dera vilayeti, Ürdün ile sınır komşusu.

Ürdün, Suriye ile olan sınırını dün kapattığını açıkladı.

Esad'ın müttefiki Rusya'nın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen Dera'da son yıllarda sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Suriye'de muhalifler Dera'yı ele geçirdi, Beyaz Saray "iç savaş" açıklaması yaptı - 4

ABD'DEN İÇ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Beyaz Saray da dün bir açıklama yaparak Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

ABD'li sözcü Karine Jean-Pierre, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" dedi.

Esad rejiminin "Rusya ile İran'a bel bağlamasının" şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yarattığını belirten Beyaz Saray sözcüsü, "Kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir" diye ekledi.

Suriye'de muhalifler Dera'yı ele geçirdi, Beyaz Saray "iç savaş" açıklaması yaptı - 5

SON YAŞANANLAR

İki büyük şehir Halep ve Hama, geçtiğimiz günlerde silahlı muhalif gruplar tarafından ele geçirilmişti.

Rejim güçleri dün Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekilmiş ve burayı terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

Rusya ise vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yaparken İsrail ordusu, işgal altındaki Golan tepelerine takviye güç gönderdi.

Suriye'de muhalifler Dera'yı ele geçirdi, Beyaz Saray "iç savaş" açıklaması yaptı - 6
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