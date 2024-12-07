Suriye'de muhalifler Dera'yı ele geçirdi, Beyaz Saray "iç savaş" açıklaması yaptı
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhalif grupların Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Rejim güçleri, Ürdün sınırındaki bölgeden çekilmişti ancak güney Dera ve Süveyda vilayetlerinde yeniden konuşlandıklarını duyurdu. ABD'den yapılan açıklamada ise Esad rejiminin "Rusya ile İran'a bel bağlamasının" şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yarattığı belirtildi. Beyaz Saray, "ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç" başlatılması çağrısında bulundu.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin Dera kentinin kontrolünü kaybettiğini açıkladı.
İngiltere merkezli Gözlemevi dün gece yaptığı açıklamada, “Yerel gruplar Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetinde daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Rejim güçleri art arda çekilirken artık vilayetin yüzde 90'ından fazlasını kontrol ediyorlar” ifadelerini kullandı.