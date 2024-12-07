Suriye'de muhalifler ilerliyor: Şam'a 20 kilometre kaldı!
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhalif grupların Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Rejim güçleri, Ürdün sınırındaki bölgeden çekilmişti ancak güney Dera ve Suveyda vilayetlerinde yeniden konuşlandıklarını duyurdu. Muhaliflerin ayrıca Süveyda il merkezinde de kontrolü sağladığı bildirildi. Silahlı rejim karşıtı gruplar, Golan bölgesindeki Kuneytra ve güneydeki Senemeyn kentlerinde de kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Muhaliflerin lideri Hasan Abdulgani, Şam'ın güney kapısına 20 kilometre mesafeye kadar ilerlediklerini söyledi. Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri ise Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı. Hizbullah'a yakın bir kaynak, örgütün Suriye'ye 2 bin üyesini gönderdiğini açıkladı.
Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi.
Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.
Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ve Suveyda il merkezi ise muhalif grupların kontrolüne geçti.