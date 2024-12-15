Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı, eğitimde yeni dönem

Suriye'de öğrenciler, ülkenin yeni yöneticilerinin göreve gelmesinin ardından sınıflarına geri döndü. Ancak bazı veliler, durumdaki belirsizlik nedeniyle çocuklarını okula göndermedi.

Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı, eğitimde yeni dönem - 1

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bir hafta sonra,  normalleşmenin  bir işareti olarak okullar bugün yeniden açıldı.

Ülkenin yeni fiili lideri Muhammed el Golani, yüz binlerce insanın ölümüne neden olan 13 yıllık iç savaşın ardından Suriye'yi yeniden inşa etmek gibi büyük bir zorlukla karşı karşıya.

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Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı, eğitimde yeni dönem - 2

Şehirler bombalanarak harabeye döndü, ekonomi uluslararası yaptırımlar nedeniyle çöktü ve milyonlarca mülteci hala Suriye dışındaki kamplarda yaşıyor.

Yetkililer, çoğu Arap ülkesinde çalışma haftasının ilk günü olan pazar günü ülke genelinde birçok okulun açıldığını söyledi.

Ancak bazı veliler, durumdaki belirsizlik nedeniyle çocuklarını okula göndermedi.

Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı, eğitimde yeni dönem - 3

Şam'daki bir erkek lisesinin avlusunda bekleyen öğrenciler, okul sekreteri Raed Nasser'in yeni yetkililer tarafından kabul edilen bayrağı asmasını alkışladı.

“Her şey yolunda. Tam donanımlıyız. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula dönebilmeleri için okulu gerekli hizmetlerle donatmak üzere iki, üç gün çalıştık,” diyen Nasır, Cevdet el Haşimi okulunun zarar görmediğini de sözlerine ekledi.

Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı, eğitimde yeni dönem - 4

Bir sınıfta bir öğrenci yeni bayrağı duvara yapıştırdı.

Öğrenci Salah al-Din Diab “İyimserim ve çok mutluyum. Eskiden sokakta yürürken askere alınacağım diye korkardım. Bir kontrol noktasına ulaştığımda korkardım" diye konuştu.

Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı, eğitimde yeni dönem - 5

İran ve Rusya'nın desteklediği Esad hükümetinin çöküşünden bir hafta sonra Suriye'de yeniden inşa süreci devam ediyor.

Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı, eğitimde yeni dönem - 6
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