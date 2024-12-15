Suriye'de okul zilleri yeniden çaldı, eğitimde yeni dönem

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bir hafta sonra, normalleşmenin bir işareti olarak okullar bugün yeniden açıldı.

Ülkenin yeni fiili lideri Muhammed el Golani, yüz binlerce insanın ölümüne neden olan 13 yıllık iç savaşın ardından Suriye'yi yeniden inşa etmek gibi büyük bir zorlukla karşı karşıya.