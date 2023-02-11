Suriye'de ölü sayısı 3 bin 553'e yükseldi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen verilere göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 166 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.