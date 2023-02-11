Suriye'de ölü sayısı 3 bin 553'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e çıktı.

Suriye'de ölü sayısı 3 bin 553'e yükseldi - 1

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Suriye'de ölü sayısı 3 bin 553'e yükseldi - 2

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen verilere göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 166 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

Suriye'de ölü sayısı 3 bin 553'e yükseldi - 3

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1387 kişi öldü, 2 bin 326 kişi yaralandı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Halep'e giderek hastane ziyaretlerinde bulundu.

Suriye'de ölü sayısı 3 bin 553'e yükseldi - 4

"ACİL YARDIM" ÇAĞRISI

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Suriye'de ölü sayısı 3 bin 553'e yükseldi - 5

Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi görüyor.

Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Suriye'de ölü sayısı 3 bin 553'e yükseldi - 6

Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde Beyaz Baretliler ve benzeri sivil toplum kuruluşları, "acil yardım" çağrısında bulunuyor.

Suriye'de ölü sayısı 3 bin 553'e yükseldi - 7

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